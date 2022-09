Foi ontem que a Sony Playstation emitiu o seu mais recente State of Play, ou seja, uma visão sobre as novidades que se avizinham no seu reino.

As novidades foram muitas, tocando em jogos como God of War: Ragnarök ou em mais novidades para o Playstation VR2. Venham ver.

Foi anteontem que decorreu o mais recente State of Play e a Sony Playstation aproveitou a ocasião para algumas revelações bastante empolgantes.

Este novo episódio acabou por aguçar ainda mais a curiosidade para os fãs em relação ao PlayStation VR2 mas também ao jogo God of War Ragnarök, cujo lançamento se avizinha.

God of War: Ragnarök

Entre as novidades, destaque claro para o lançamento do trailer da história, em português, do aguardado título God of War: Ragnarök.

O jogo, que chegará à PlayStation 5 e PlayStation 4 no próximo dia 9 de novembro, recebeu o novo trailer onde é possível perceber que a narrativa do título foca novamente na dinâmica entre Kratos e Atreus, pai e filho, respetivamente.

Neste incrível trailer de três minutos, totalmente em português e com gráficos de última geração, o Estúdio Santa Monica mostrou detalhes sobre a história do pai e filho na sua viagem pelos nove reinos de Yggdrasil, que se irão juntar ao gigante Tyr, Deus nórdico da Guerra. O trailer mostra ainda uma grande variedade de cenários e inimigos, entre os quais está um dos confrontos mais aguardados: Kratos contra Thor. Uma exibição de tudo o que os jogadores podem desfrutar: combate, história, exploração... a caminho do fim do mundo, Ragnarök, enquanto o Pai de Todos, Odin, exerce o seu poder.

E de forma a celebrar o momento e o jogo, durante esta emissão do State of Play, foi também revelado um novo comando sem fios, o DualSense Edição Limitada God of War Ragnarök. Este comando, inspirado no mundo nórdico de Midgard, é único pelo seu design em dois tons, bem como pela insígnia de urso e lobo que representam Kratos e Atreus, e estará disponível no dia de lançamento do título.

Rise of the Ronin

Outro dos grandes anúncios foi Rise of the Ronin, um novo RPG de ação que chegará exclusivamente à PlayStation 5 através do mítico estúdio Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden ou Dead or Alive entre outros).

Com lançamento em 2024, o jogo decorre no final do período Edo da história do Japão e vai focar-se no combate, combinando as famosas lutas com katanas, novas armas de fogo, refletindo a personalidade única da época.

Rise of the Ronin é um RPG de Mundo Aberto focado no combate que toma lugar no Japão, durante o final da época conturbada de Edo. Foi o culminar de mais de 300 anos e que ficou conhecida como Bakumatsu. Decorrendo no final do século XIX, o Japão encontra-se a passar pelos tempos mais negros da sua história, na medida que o seu povo luta contra governantes opressivos e epidemias mortais. Por outro lado, a influência ocidental infiltra-se no país e a guerra ameaça eclodir entre Tokugawa Shogunate e as fações Anti-Shogunate.

No jogo, somo um Ronin, um guerreiro sem mestre que vai ter um papel fundamental no reestabelecimento da paz e da ordem.

Playstation VR2

O dispositivo de realidade virtual Playstation VR2 continua a apresentar novas funcionalidades e, nesta emissão, foi a vez de Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Enhaced Edition, que transportará os jogadores para uma galáxia, e do premiado jogo de estratégia Demeo. Ambos estarão disponíveis, em 2023, para o Playstation VR2 na PlayStation 5.

Stellar Blade

Foi ainda mostrado um novo trailer da história do conhecido Project Eve, que agora se chamará Stellar Blade. Neste trailer de apresentação, onde é anunciado que o título estará disponível em 2023, os jogadores poderão ver um bom exemplo da potência gráfica do jogo, bem como um primeiro olhar para a sua jogabilidade frenética.

Entretanto, houve outros pontos de interesse nesta edição State of Play. Vejam alguns deles de seguida:

Tekken 8 entrou na nova geração de consolas com um trailer espetacular no qual os jogadores podem ver Jin Kazama e Kazuya Mishima em ação, dois dos grandes protagonistas do título ao longo dos anos.

Foram mostradas as primeiras imagens dos colecionáveis digitais que chegam ao PlayStation Stars.

A aventura futurista Synduality será colocada num futuro distópico devastado por criaturas deformadas e chuva tóxica, onde os jogadores, juntamente com uma IA, devem encontrar uma maneira de ajudar a humanidade a recuperar a sua terra perdida.

Pacific Drive, que chegará em 2023, é um jogo de condução e sobrevivência na primeira pessoa onde o carro do jogador terá todo o destaque. Enquanto o carro continuar a funcionar, os jogadores estarão a salvo dos perigos que os rodeiam.

Hogwarts Legacy anunciou uma missão exclusiva para os jogadores da PlayStation numa das lojas da adorada vila de Hogsmeade.

Like a Dragon: Ishin, o remake do trabalho dos criadores que conceberam Yakuza: Like a Dragon, estará disponível em fevereiro de 2023. Neste histórico thriller de ação e aventura, estabelecido na década de 1860, os jogadores assumirão o controlo de Sakamoto Ryoma, uma figura histórica real conhecida por derrubar o Xogunato e conduzir o Japão a um tempo de reformas radicais.

Muitas e boas novidades. Venham mais!