Dica: Como saber se está o mercado regulado do gás?

O gás tem sido um dos temas em discussão face aos aumentos de preço. Os portugueses querem mudar para o mercado regulado e para ajudar o Pplware já disponibilizou aqui os passos que tem de realizar.

Mas como podemos saber se estamos no mercado regulado do gás? Veja onde pode obter essa informação.

Gás: Veja se o seu serviço é fornecido por algum CUR

Segundo a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), no mercado regulado, ao contrário do que se verifica no mercado liberalizado, a atividade exercida pelos vários comercializadores de gás natural, está totalmente sujeita às regras estabelecidas pela entidade. As empresas que praticam a tarifa regulada são os chamados Comercializadores de Último Recurso (CUR).

Isto significa que, no mercado regulado, os CUR apenas podem aplicar aos seus clientes as tarifas e preços fixados integralmente pela ERSE. As regras contratuais são também aprovadas pela ERSE e são iguais para todos os CUR.

De relembrar que até 2012, todos os clientes domésticos tinham tarifa regulada para a luz e gás. Com o aparecimento do mercado livre, muitos portugueses mudaram, com o objetivo de terem tarifas mais baixas. Quem nunca assinou nenhum contrato estará ainda no mercado regulado. Quem o fez, estará na designada tarifa liberalizada e isso é possível ver na fatura.

Para tal basta ver se na sua fatura está a indicação de algum CUR - ver lista aqui (indique a que concelho pertence). Caso o seu fornecedor não for nenhuma da empresa que está na lista, então é porque está no mercado livre (ver aqui se está na lista).

De relembrar que desde o dia 7 de setembro de 2022, todos os clientes (consumidores domésticos e pequenas empresas), cujo consumo anual de gás não ultrapasse os 10 000 m3 , podem, se assim o pretenderem, celebrar um contrato de fornecimento de gás natural com o CUR da sua zona geográfica.