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Quase metade dos alunos já usa IA para estudar, mas Portugal está pior do que há 20 anos

· Inteligência Artificial 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yamahia says:
    9 de Setembro de 2026 às 08:42

    Com o desinvestimento na educação, a exemplo de em outros serviços públicos, esse factor não é de admirar.
    A primeira e única prioridade deste país neste momento é arrasar floresta e consequentemente biodiversidade para plantar painéis e ventoinhas em prol do carro elektro.

    Responder
  2. PM says:
    9 de Setembro de 2026 às 08:45

    Só perceberam isso, agora?? Claro que ia acontecer, mais tarde ou mais cedo. Os jovens já nem falar sabem.

    Responder
  3. bst says:
    9 de Setembro de 2026 às 09:04

    O “estar pior” também é resultado de usarem IA para estudar. Nem sabem ler as horas num relógio analógico

    Responder
  4. Root Acces says:
    9 de Setembro de 2026 às 09:15

    Os alunos não são os culpados. A promoção do facilitismo e a progressiva desvalorização da exigência no ensino começaram há cerca de duas décadas. A obsessão por apresentar estatísticas fofinhas através de critérios cada vez mais permissivos, teria inevitavelmente consequências a longo prazo.

    As primeiras vítimas desse sistema começam agora a chegar ao mercado de trabalho. São jovens que, em muitos casos, revelam lacunas preocupantes ao nível de cultura geral, da má formação, da educação e, sobretudo, da preparação para enfrentar as exigências da vida profissional. A falta de educação no seio familiar foi complementada por uma escola que deixou de exigir, de corrigir e de formar adequadamente. O resultado é uma geração à qual se transmitiu a ideia de que o sucesso pode ser alcançado sem esforço e disciplina, basta estender as mãos e esperar que tudo caia de mão beijada.

    O problema é que este modelo não termina numa geração. Muitos destes jovens serão em poucos anos, os pais e os professores de amanhã, perpetuando práticas e mentalidades que poderão alimentar um ciclo vicioso.

    Basta observar determinados exames do 9.º ano para perceber a dimensão do problema. Em alguns casos, aquilo que deveria constituir uma avaliação de conhecimentos adquiridos ao longo de anos de escolaridade, mais parece um teste concebido para alunos da antiga escola primária. Não é,por isso, surpreendente que tantas empresas exijam actualmente qualificações académicas para o desempenho de funções básicas, que há poucas décadas seriam consideradas perfeitamente acessíveis a quem tivesse concluído o ensino secundário. O 12.º ano parece ter perdido grande parte da credibilidade e da capacidade de preparação para o mundo do trabalho, deixando de constituir uma garantia sólida de preparação para o exercício de uma profissão.

    Ainda sou do tempo em que um aluno podia ser criticado por não saber a tabuada de memória, mesmo que demonstrasse capacidade para efectuar os cálculos mentalmente através do simples raciocínio. Havia, então, uma preocupação genuína com o domínio dos conhecimentos fundamentais e com a capacidade de pensar. Atualmente chegámos ao ponto de existirem alunos que terminam etapas sucessivas da escolaridade sem sequer dominar correctamente a escrita da própria língua materna. Já jem vou falar de temáticas como matemática, história e filosofia.

    E esse talvez seja o sinal mais preocupante de todos: quando uma sociedade deixa de exigir o domínio do essencial, não está a facilitar o caminho aos seus jovens. Está, na realidade, a retirar-lhes as ferramentas de que necessitarão para construir o próprio futuro.

    Somo os país de alienados com uma clara tendência para a extinção da sociedade, dos seus valores, cultura, e em última instacia como um estado de direito.

    Responder
  5. PagaImpostos says:
    9 de Setembro de 2026 às 09:21

    Ora, não se preocupem.

    Daqui a uns tempos esta nova geração de imbecis entra para as “Jotas” e facilmente arranjam empregos nas Câmaras e na Assembleia da Republica.

    Responder

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