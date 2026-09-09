Quase metade dos alunos já usa IA para estudar, mas Portugal está pior do que há 20 anos
Os resultados da mais recente edição do PISA já são conhecidos e indicam que, apesar de Portugal continuar estatisticamente próximo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os alunos portugueses de 15 anos tiveram o pior desempenho de sempre em Leitura, e o desempenho global do país é já o pior dos últimos 20 anos.
O que é o PISA e o que mudou nesta edição
Acrónimo para Programme for International Student Assessment, o PISA é o maior estudo internacional de educação, promovido pela OCDE de três em três anos.
Na edição de 2025 participaram mais de 760 mil alunos de 91 países e economias, incluindo cerca de sete mil estudantes portugueses de 225 escolas.
Uma das grandes novidades desta edição foi a introdução de um quarto domínio de avaliação: a Aprendizagem no Mundo Digital, focada na resolução computacional de problemas.
O relatório dedica também particular atenção ao papel da Inteligência Artificial (IA) na sala de aula, um tema que ganhou peso nos últimos anos.
Portugal recua a níveis de 2006
Olhando para os números globais, os resultados portugueses "regressaram a valores próximos dos observados em 2006" nas três disciplinas tradicionais (Matemática, Leitura e Ciências), revertendo os ganhos que o país tinha conquistado entre 2000 e 2015.
Tanto a Leitura como a Matemática atingiram mínimos históricos:
- Na Leitura, os 462 pontos são o pior resultado desde que Portugal entrou no PISA, em 2000.
- Na Matemática, os 460 pontos ficam mesmo abaixo dos 466 obtidos em 2003, quando Portugal participava apenas pela segunda vez no estudo, tornando este o resultado mais baixo de sempre do país na disciplina.
- Nas Ciências, a área mais resiliente, os 482 pontos mantiveram-se em linha com a média da OCDE.
No ranking internacional, Portugal ocupa agora o 26.º lugar em Leitura, o 29.º em Ciências e o 30.º em Matemática, com quedas de posições em Leitura e Matemática face ao ciclo anterior.
IA na sala de aula já é rotina, mas nem sempre ajuda
Se há um tema que marca esta edição do PISA, é o uso da IA pelos estudantes. Em Portugal, 48% dos alunos já recorrem a chatbots de IA para estudar e fazer trabalhos, uma percentagem ligeiramente acima da média da OCDE (46%).
Contudo, os dados mostram que os alunos que usam chatbots de IA obtêm, em média, resultados 20 pontos mais baixos em Ciências do que os colegas que não recorrem a estas ferramentas.
A explicação passa, em parte, por aquilo que os investigadores descrevem como uma espécie de "preguiça metacognitiva", ou seja, quem usa IA tende a desenvolver menos autonomia na procura de soluções.
Curiosamente, este padrão não é universal: em vários países asiáticos, o uso de IA associou-se antes a melhores resultados, sugerindo que o contexto e a forma como a ferramenta é integrada nas aulas fazem toda a diferença.
A distração digital também foi avaliada: 28% dos alunos da OCDE dizem que os colegas se distraem com dispositivos digitais durante a maior parte das aulas de Ciências, e essa distração está associada a notas mais baixas.
Por isso, a organização recomenda um uso moderado e orientado da tecnologia, em especial para dar feedback e permitir prática mais personalizada, sem nunca substituir o raciocínio e a aprendizagem ativa dos alunos.
Menos excelência e mais alunos com dificuldades
Um dos dados mais preocupantes do relatório é o aumento de alunos que não atingem o nível mínimo de proficiência. Nos últimos 10 anos, a percentagem de estudantes abaixo do nível 2, considerado o patamar básico de literacia, subiu 11 pontos percentuais, especialmente em Matemática e Leitura.
Entretanto, apenas 3% dos alunos portugueses são considerados "top performers" em Leitura, metade da média da OCDE (6%). Em Ciências e Matemática, a percentagem de excelência (6%) também fica abaixo da média da OCDE (7% e 8%, respetivamente).
Neste cenário, os investigadores concluíram que a escola portuguesa continua capaz de garantir um patamar mínimo à maioria dos alunos, mas tem cada vez mais dificuldade em produzir desempenhos de topo.
Com o desinvestimento na educação, a exemplo de em outros serviços públicos, esse factor não é de admirar.
A primeira e única prioridade deste país neste momento é arrasar floresta e consequentemente biodiversidade para plantar painéis e ventoinhas em prol do carro elektro.
Só perceberam isso, agora?? Claro que ia acontecer, mais tarde ou mais cedo. Os jovens já nem falar sabem.
O “estar pior” também é resultado de usarem IA para estudar. Nem sabem ler as horas num relógio analógico
Os alunos não são os culpados. A promoção do facilitismo e a progressiva desvalorização da exigência no ensino começaram há cerca de duas décadas. A obsessão por apresentar estatísticas fofinhas através de critérios cada vez mais permissivos, teria inevitavelmente consequências a longo prazo.
As primeiras vítimas desse sistema começam agora a chegar ao mercado de trabalho. São jovens que, em muitos casos, revelam lacunas preocupantes ao nível de cultura geral, da má formação, da educação e, sobretudo, da preparação para enfrentar as exigências da vida profissional. A falta de educação no seio familiar foi complementada por uma escola que deixou de exigir, de corrigir e de formar adequadamente. O resultado é uma geração à qual se transmitiu a ideia de que o sucesso pode ser alcançado sem esforço e disciplina, basta estender as mãos e esperar que tudo caia de mão beijada.
O problema é que este modelo não termina numa geração. Muitos destes jovens serão em poucos anos, os pais e os professores de amanhã, perpetuando práticas e mentalidades que poderão alimentar um ciclo vicioso.
Basta observar determinados exames do 9.º ano para perceber a dimensão do problema. Em alguns casos, aquilo que deveria constituir uma avaliação de conhecimentos adquiridos ao longo de anos de escolaridade, mais parece um teste concebido para alunos da antiga escola primária. Não é,por isso, surpreendente que tantas empresas exijam actualmente qualificações académicas para o desempenho de funções básicas, que há poucas décadas seriam consideradas perfeitamente acessíveis a quem tivesse concluído o ensino secundário. O 12.º ano parece ter perdido grande parte da credibilidade e da capacidade de preparação para o mundo do trabalho, deixando de constituir uma garantia sólida de preparação para o exercício de uma profissão.
Ainda sou do tempo em que um aluno podia ser criticado por não saber a tabuada de memória, mesmo que demonstrasse capacidade para efectuar os cálculos mentalmente através do simples raciocínio. Havia, então, uma preocupação genuína com o domínio dos conhecimentos fundamentais e com a capacidade de pensar. Atualmente chegámos ao ponto de existirem alunos que terminam etapas sucessivas da escolaridade sem sequer dominar correctamente a escrita da própria língua materna. Já jem vou falar de temáticas como matemática, história e filosofia.
E esse talvez seja o sinal mais preocupante de todos: quando uma sociedade deixa de exigir o domínio do essencial, não está a facilitar o caminho aos seus jovens. Está, na realidade, a retirar-lhes as ferramentas de que necessitarão para construir o próprio futuro.
Somo os país de alienados com uma clara tendência para a extinção da sociedade, dos seus valores, cultura, e em última instacia como um estado de direito.
É mesmo isso !
Ora, não se preocupem.
Daqui a uns tempos esta nova geração de imbecis entra para as “Jotas” e facilmente arranjam empregos nas Câmaras e na Assembleia da Republica.