Foi confirmado recentemente pela Kalypso Media e pela Realmforge Studios que o seu jogo de estratégia Spacebase Startopia será o primeiro título a usufruir do serviço Xbox Game Preview na Xbox Series X.

E, para celebrar o momento, o jogo recebeu um novo trailer. Venham vê-lo.

Desenvolvido pelos alemães da Realmforge Studios, Spacebase Startopia é um jogo de estratégia e simulação que coloca o jogador como responsável pela criação e gestão de uma Estação Espacial.

Com vários desafios pela frente, nomeadamente a coexistência de várias espécies alienígenas e respetivas necessidades, o jogador terá a tarefa de garantir a salde, conforto e segurança de todos e fazer com que a sua estação espacial seja próspera e bem sucedida.

Sob o olhar atento do VAL, a acutilante IA da Estação, a jogabilidade será extremamente interessante e profunda para os apreciadores do género.

O jogo apresenta modos competitivos (Quick Match, Skirmish Mode, CoOp first 4 Missions) e um modo cooperativo para até 4 jogadores.

Spacebase Startopia foi otimizado para correr nas consolas Xbox e surge agora como o primeiro nome a ser disponibilizado no Game Preview da Xbox.

Convém relembrar que o Game Preview é um serviço que permite aos jogadores terem acesso antecipado a títulos ainda em desenvolvimento e, dessa forma, poderem tornar-se em testers dos próprios jogos, ajudando assim as equipas de desenvolvimento a melhorarem o resultado final.

Desta forma, os utilizadores da Xbox podem pré-adquirir Spacebase Startopia por via Xbox Game Preview ou através da loja online da Kalypso (com direito a 10% de desconto e acesso à beta). O jogo final, deverá ser lançado para Xbox One, Series X e S usando o Microsoft Smart Delivery, nesta primavera.