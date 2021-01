TikTok lança efeito AR que tira proveito do LiDAR existente no iPhone 12 Pro

Apesar de haver enormes controvérsias ao redor do TikTok, esta rede social continua a crescer, a ter mais conteúdo e, agora, novas tecnologias. Conforme pode ser já usado, a rede social adicionou um novo efeito de vídeo com Realidade Aumentada para os utilizadores com o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Isto porque a tecnologias LiDAR ajuda a combinar imagens digitais em vídeos.

Se é um utilizador com os topos de gama da Apple, então usufrua já da primeira série de “efeitos inovadores”.

TikTok tira proveito do LiDAR do iPhone 12 Pro

O TikTok é uma rede social que tem à sua volta mais 800 milhões de utilizadores. Permite vídeos de 15 ou 60 segundos e tem conquistado miúdos e graúdos. O ano de 2020 foi complicado, tendo em conta as pressões norte-americanas aos interesses da empresa chinesa. No entanto, a plataforma não deixou de crescer e de se modernizar.

Agora, os utilizadores dos dispositivos Apple com scanner LiDAR irão usa luz infravermelha para determinar com precisão as distâncias entre os objetos ao redor do utilizador. Assim, o sistema constrói um mapa 3D do espaço e os programadores podem então criar objetos digitais que aparecem de forma realista ao lado de objetos físicos.

Anunciado no feed do Twitter da TikTok, o novo efeito ainda não está disponível em todo o mundo. De acordo com o TechCrunch, alguns países não identificados não terão o efeito. Assim, Para ver se está disponível, os utilizadores podem tocar no sinal de mais do TikTok para começar a criar um vídeo e escolher Efeitos.

A nova opção de AR estará na guia Novos efeitos da app TikTok. Em Portugal, pelo que testamos, está disponível.

