Spacebase Startopia, à conquista do Espaço

Lembram-se de Startopia, o jogo, meio louco que em 2001 foi lançado para PC e que nos colocava com a missão de criar e gerir uma Estação Espacial?

Bem! Pode-se dizer que, de certa forma, estará de volta este ano… com Spacebase Startopia.

Spacebase Startopia, tal como os seus responsáveis indicam, é uma evolução de Startopia, um grande jogo de estratégia lançado no distante ano de 2001.

Spacebase Startopia, desenvolvido pela Realmforge Studios é dessa forma, um título de gestão e estratégia passado no espaço onde o jogador tem como objetivo criar e gerir uma estação espacial.

Com o desenvolvimento da nossa estação espacial, podem eclodir alguns conflitos (especialmente com piratas do Espaço) que originam combate, fazendo com que o jogo, dessa forma, misture conceitos de RTS com City Building.

Em Spacebase Startopia, o jogador terá de gerir quase tudo na sua Estação Espacial, garantindo a manutenção dos 3 tipos distintos de decks, que acomodam 8 raças diferentes de ‘aliens’.

No entanto, a construção da nossa Estação Espacial deverá ter um objetivo final. Será mais adequado construir uma estação de férias para as várias raças extra-terrestres ou o ideal será construir um entreposto comercial?

Esta será uma das decisões em cima da mesa e da qual dependerá todo o conjunto de construções e evoluções que o jogador tenha de fazer na construção da Estação.

Seja qual for o propósito final da Estação Espacial e, além das dificuldades logísticas que a sua construção implica, existe ainda outro potencial problema a resolver.: os aliens visitantes.

Isto, pois cada espécie de visitantes espaciais tem os seus hábitos, necessidades e comportamentos que, muitas vezes, vão de encontro à maneira de ser de outras espécies… e o jogador terá de gerir tudo isso.

O jogador poderá ainda criar missões de sabotagem junto dos seus concorrentes espaciais…

Spacebase Startopia terá um modo Campanha para um jogador, assim como um e versátil modo de Batalha, ou modos Competitivo e Cooperativo para até 4 jogadores.

Spacebase Startopia será lançado mais para o final do ano, a 23 de outubro, para PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.