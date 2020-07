COVID-19: Bill Gates diz para Elon Musk não se meter em áreas que não conhece

Elon Musk, o emblemático CEO da Tesla e da SpaceX é uma personalidade bastante ativa no Twitter. É lá que expressa as suas opiniões e também dá avanço a algumas informações relacionadas com as suas empresas e experimentos. Mas a rede social é também palco para Musk abordar outros temas, como por exemplo a COVID-19. No entanto algumas afirmações do empresário dos carros elétricos fizeram ‘saltar a tampa’ a Bill Gates.

Recentemente, numa entrevista ao CNBC, Gates fez questão de deixar uma mensagem a Musk, dizendo para que este não se meta em áreas que não conhece.

Estamos num autêntica era da informação, em que as notícias nos chegam ao conhecimento quase numa questão de segundos logo após acontecerem. No entanto, em fase de pandemia, essa realidade tanto tem aspetos positivos, como negativos. Estes últimos estão relacionados com o facto de a Internet ter aberto mais espaço para que todos dessem a sua opinião, mas muitas vezes infundada, com desinformação à mistura e, através da persuasão, levar terceiros a acreditar nas populares fake news e teorias da conspiração.

Bill Gates alerta Elon Musk devido à partilha de desinformação sobre a COVID-19

Quem segue o percurso de Bill Gates sabe bem que o fundador da Microsoft nunca foi de se envolver em polémicas. No entanto, numa recente entrevista a Andrew Ross Sorkin, do canal CNBC, Gates aproveitou para deixar um esclarecimento sobre a desinformação em volta da COVID-19 devido à facilidade da comunicação:

Quando deixamos as pessoas comunicarem-se, precisamos lidar com o facto de que certas coisas incorretas que são muito excitantes podem-se espalhar muito rapidamente comparativamente com a verdade. E sempre vimos isso em ralação às vacinas.

O filantropo deixou ainda um recado especial a Elon Musk devido às suas publicações relacionadas com a COVID-19:

A posição de Elon é manter um alto nível de comentários ultrajantes. Ele não está muito envolvido em vacinas. Ele fez um ótimo carro elétrico. E os seus foguetões funcionam bem. Então ele tem permissão para dizer essas coisas. Espero que ele não confunda as áreas em que não está muito envolvido.

Por várias vezes o CEO da Tesla tentou diminuir a gravidade da situação e já afirmou que os relatórios das mortes devidas à pandemia estavam a ser inflacionadas. Musk também chegou a afirmar em março que as crianças eram praticamente imunes ao vírus.

Em suma, Bill Gates alerta Elon Musk para que este não dissemine informações falsas relativamente à pandemia do Coronavírus, através das redes sociais.

