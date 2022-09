Sony e Tencent compram 31% da FromSoftware, a criadora do jogo Elden Ring

O segmento dos videojogos é um dos mais aliciantes do mundo tecnológico e, como tal, não admira que haja muitas notícias de novos lançamentos, aquisições chorudas, recordes batidos por vários títulos, entre outros.

Mas as mais recentes informações indicam que as empresas Sony e Tencent compraram agora 31% da criadora de jogos FromSoftware, a dona do popular título Elden Ring.

Sony e Tencent compram 31% da FromSoftware

Recentemente a Sony Interective Entertainment e a subsídiária da Tencent designada Sixjoy Hong Jong, uniram-se para comprar 31% da criadora do jogo Elden Ring, a FromSoftware, controlada pela empresa-mãe japonesa Kadokawa Corporation.

De acordo com o documento revelado, e depois de concluídas as emissões das ações, a Sixjoy irá deter 16,25% da FromSoftware enquanto que a Sony vai deter 14,09% da empresa. Por sua vez, a Kadokawa vai continuar a ser dona dos restantes 69,99%. E com esta compra, a empresa vai então ter um financiamento extra para conseguir mais facilmente lançar os seus próprios jogos a nível global no futuro.

Para já, não foi divulgado publicamente o valor deste negócio, mas estima-se que seja um montante avultado que permita à criadora investir em jogos mais poderosos. Relembramos que o lançamento de Elden Ring tem sido um verdadeiro sucesso de vendas, sendo o título que realmente colocou o nome da FromSoftware na ribalta.

Segundo o comunicado divulgado:

Através da implementação da captação de recursos, a FromSoftware terá como objetivo investir proativamente no desenvolvimento de IPs de jogos mais poderosos para si, a fim de fortalecer as capacidades de desenvolvimento da FromSoftware, e vai procurar estabelecer uma estrutura que permita a expansão do alcance da sua própria publicação no mercado global, que está a crescer significativamente.

Por norma, a FromSoftware lança os seus jogos no Japão, mas conta com outras editoras que tratam de os lançar noutras regiões, como o caso de Elden Ring que foi publicado pela japonesa Bandai Namco.

