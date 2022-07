Europeus compraram 76,1 milhões de jogos só no primeiro semestre deste ano

Não há dúvida nenhuma que o segmento dos videojogos é um dos mais populares, atrativos e rentáveis do mundo tecnológico. Trata-se de um mercado que conta com inúmeras ofertas, desde os jogos ao equipamentos para jogar e, consequentemente, também envolve quantias volumosas de dinheiro.

Assim sendo, segundo as últimas notícias desta indústria, só no primeiro semestre deste ano, os europeus compraram 76,1 milhões de jogos. E o nome que lidera a lista é, talvez sem grande surpresa, o jogo Elden Ring.

Europeus compraram 76,1 milhões de jogos nos primeiros 6 meses de 2022

De acordo com os dados avançados pelo site GameIndustry.biz, o mercado de jogos da Europa, que é um dos maiores do mundo, comprou um total de 76,1 milhões de jogos ao longo dos primeiros seis meses deste anos. Estes valores representam um aumento de 13,5% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Ao se esmiuçar esses números, verifica-se que, do total, 32 milhões se referem à venda de cópias físicas dos jogos, o que indica que pouco mais de 43% dos jogadores optaram por este formato. Mas esta é uma escolha que tende a diminuir, à medida que as opções digitais vão ganhando mais terreno.

Outros detalhes mostram que, de todos os países do continente europeu, a Alemanha foi o que obteve o maior número de jogos vendidos no primeiro semestre. Ao todo, a população do país comprou 15,4 milhões de jogos, ou seja, um aumento de 13% face ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar surge o Reino Unido com 14,3 milhões de vendas (+2%) e a França cujos residentes compraram 10,2 milhões de jogos (+12,1%).

Elden Ring é o campeão das vendas

Talvez sem muita surpresa, os resultados mostram que o popular jogo Elden Ring foi o que mais cópias vendeu na Europa. Em segundo lugar aparece o FIFA 22, seguido do Pokémon Legends: Arceus. Podem verificar os jogos mais vendidos aos europeus na lista seguinte, considerando que a Nintendo não revela a quantidade de jogos digitais vendidos:

Elden Ring (Bandai Namco) FIFA 22 (EA) Pokémon Legends: Arceus (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) Horizon: Forbidden West (Sony) Gran Turismo 7 (Sony) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Mario Party Superstars (Nintendo) Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) NBA 2K22 (2K Games) F1 2022 (Codemasters) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo) Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft) Big Brain Academy: Brain vs Brain (Nintendo) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Far Cry 6 (Ubisoft) Just Dance 2022 (Ubisoft)

