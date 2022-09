Força Aérea Portuguesa adquiriu seis helicópteros bombardeiros

A Força Aérea adquiriu seis helicópteros bombardeiros médios, Sikorsky UH-60 Black Hawk, através do concurso público. O contrato para aquisição dos novos meios foi assinado, no passado dia 12 de agosto, com a empresa adjudicatária Arista Aviation Services, LLC.

O contrato inclui o fornecimento de material e ferramentas, apoio técnico de manutenção até 2026 e formação para seis pilotos e 21 mecânicos. Conheça melhor as características dos helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk têm a capacidade para 2950 litros de água

O Sikorsky UH-60 Black Hawk é um helicóptero de dois motores e quatro hélices, fabricado pela Sikorsky Aircraft. A Sikorsky submeteu a ideia do S-70 para o Exército dos Estados Unidos, como parte de um novo sistema de aeronave utilitária de transporte, em 1972.

O helicóptero UH-60 Black Hawk permite o transporte de uma equipa de 12 bombeiros e respetivo equipamento, com uma autonomia, com largada de água, de cerca de 150 minutos. Possui a capacidade de transportar até 2950 litros de água por largada.

Esta aquisição é financiada em cerca de 81% por fundos comunitários, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Governo anunciou no passado mês a compra de dois Canadair, no âmbito de uma operação conjunta da União Europeia, mas os aviões de combate a incêndios só deverão estar disponíveis em 2024, afirmou o primeiro-ministro, António Costa, no dia 12 de agosto.

Depois de entregues os Black Hawks, estes juntam-se à frota portuguesa que já tem cinco helicópteros monomotores AW119MK II (Koala) que o país recebeu da italiana Leonardo num contrato relativo a 2018.