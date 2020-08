Solstice of Heroes regressa a Destiny 2

Solstice of Heroes, o evento gratuito de Destiny 2 está de regresso, mas traz mais algumas novidades.

Venham conhecê-las.

Solstice of Heroes, é um evento gratuito de Destiny 2 que tem início já no próximo dia de 11 de agosto e termina a 8 de setembro.

Eva Levante regressa à Tower para incentivar os Guardians a reunirem-se e a celebrar a resiliência dos principais defensores da humanidade. Todos os Guardians que terminarem a missão de Eva, “The Solstice Begins”, desbloquearão uma faixa de música gratuita de Solstice of Heroes que podem reivindicar ao fazerem login na sua conta online da Bungie Rewards.

Aqueles que desejam aumentar o seu Power Level deverão reunir Solstice Key Fragments de maneira a desbloquearem Solstice Packages que contêm equipamentos poderosos e novas atualizações da armadura.

Solstice of Heroes também traz mais dois Triumphs, que contarão para o progresso na jornada atual de Moments of Triumph.

Também na Tower, Tess Eververse terá novos Universal Ornaments disponíveis, além de um novo finalizador, novos acessórios e emotes. Estes Universal Ornaments farão com que qualquer armadura lendária se pareça com uma armadura Solstice, incluindo um brilho específico da subclasse.

Destiny 2: Beyond Light – está disponível para pré-venda na família de dispositivos Xbox One, incluindo Xbox One X, PC através do Steam, PlayStation 4 e no Stadia.