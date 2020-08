Apple perderá milhões na venda do iPhone com a proibição do uso da app chinesa WeChat

O mundo está estranho. Outrora, a guerra entre superpotências usava bombas e misseis, depois passou a ser feita com cyberataques e hoje usam-se as aplicações de smartphone como munição. Como tal, para atingir a China, os Estados Unidos querem banir uma série de aplicações de origem chinesa, mas quem poderá perder muito com isso é a gigante americana Apple. Agora na mira está a app de conversa WeChat.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a decisão da Administração de proibir as empresas americanas de terem relações comerciais com empresas incluindo a WeChat, pode ter um impacto significativo nas vendas da Apple na China.

Depois do TikTok é a vez do WeChat estar no alvo dos EUA

Os Estados Unidos estão a fazer uma cerrada guerra a interesses da China no mundo. Depois da Huawei e de outras empresas chinesas, o alvo são agora aplicações para smartphones. O TikTok está ainda na mira, mas o próximo que se segue é o WeChat. Contudo, conforme alerta o analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo, esta proibição de colocação da app na App Store poderá significar uma perda de milhões na vende do iPhone na China.

Como o WeChat é muito importante para os utilizadores chineses, pois integra comunicações, pagamentos, e-Commerce, software social, leitura de notícias e funções de produtividade, acreditamos que esta ação vai afundar as vendas do iPhone no mercado chinês.

Explicou Kuo.

Este analista tem sido uma fonte fiável de informação relacionada com serviços e produtos Apple a serem lançados no mercado. Pese o facto de ter a sua ação focada mais no hardware, o analista tem uma visão mais próxima do mercado chinês no que respeita a estas questões de operacionalidade.

WeChat debaixo de fogo desde há vários meses

Este software tem sido apontado como estando a ser controlado pelo regime chinês. Conforme foi noticiado, em maio passado veio a público a informação que esta rede social é monitorizada em tempo real pelas autoridades da China. Como tal, o secretário de estado dos EUA, Mike Pompeo, disse numa entrevista que o país iria banir também o famoso serviço de mensagens WeChat.

Pensamos que implica que a Apple terá de remover o WeChat da App Store. A Apple removeu o WeChat da App Store na Índia, em resposta a um pedido do governo. Portanto, não ficaremos surpreendidos se o governo dos EUA pedir à Apple que faça o mesmo.

Disse o analista da KGI Securities.

A Apple poderá ser obrigada a retirar a app da App Store dos Estados Unidos ou poderá mesmo ter de a remover de todas as suas lojas.

De acordo com a ordem executiva, a Apple poderá ter de remover o WeChat das Lojas App mundiais porque a ordem proíbe a Apple de permitir transações envolvendo o WeChat. No entanto, a ordem não define claramente a amplitude da proibição. Talvez o governo dos EUA peça à Apple para remover o WeChat apenas da App Store dos EUA.

Referiu Kuo.

Perdas enormes, na melhor das hipóteses

A proibição entra em vigor a 20 de setembro de 2020. Assim, se a ordem for para remover o WeChat de toda a App Store, Kuo acredita que a Apple verá uma queda de até 30% das suas vendas de iPhone na China.

O melhor cenário possível é se a Apple apenas remover o WeChat da App Store nos EUA. Se for este o caso, os impactos negativos serão sobre os utilizadores do WeChat que se encontram principalmente nos EUA. Estimamos que o iPhone global irá diminuir em 3-6%. As remessas globais de outros produtos de hardware da Apple, incluindo AirPods, iPad, Apple Watch, e Mac, diminuirão em menos de 3%.

Disse o analista.

A nota de Kuo é especificamente para investidores e nela é sugerido que estes “reduzam stocks específicos da cadeia de fornecimento da Apple para diminuir os riscos, incluindo Genius e LG Innotek”.

Teoricamente, o governo dos EUA não irá prejudicar a Apple. Contudo, as eleições presidenciais americanas aproximam-se, e pensamos que o [Presidente] Trump poderá adotar estratégias mais agressivas para as eleições, incluindo pedir à Apple que retire o WeChat das lojas App Store mundiais.

Kuo tem-se concentrado no WeChat devido à sua enorme popularidade na China, mas a proibição dos EUA também afeta o TikTok. Embora o WeChat não tenha comentado publicamente, os proprietários do TikTok disseram que pretendem processar para que a proibição seja revogada.

