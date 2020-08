Imagens mostram que o Xiaomi Mi 10 Ultra trará um grande conjunto de câmaras

A Xiaomi prepara-se para lançar o seu mais recente topo de gama, o Mi 10 Ultra. As expetativas estão bastante altas pois espera-se que este seja um dos mais potentes smartphones que a marca chinesa já produziu até agora.

Tal como noutros equipamentos, as informações vão sendo conhecidas gradualmente. E agora imagens recentes mostram que este novo Xiaomi Mi terá um grande conjunto de quatro sensores de câmaras fotográficas.

Já não falta muito para ficarmos a conhecer o próximo flagship da Xiaomi que primeiramente foi denominado de Mi 10 Plus. No entanto as mais recentes informações designaram este equipamento como Xiaomi Mi 10 Ultra e suspeita-se que possa ser o primeiro smartphone do mundo com carregador de 120 W. Para além disso, deverá ser vendido com uma capa protetora anti-bacteriana.

O lançamento do Mi 10 Ultra vai acontecer já amanhã, dia 11 de agosto, para comemorar os 10 anos de existência da Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Ultra vai trazer um grande conjunto de quatro câmaras

De acordo com informações reveladas pelo site Slashleaks, o próximo flagship da Xiaomi vai trazer uma surpresa no que toca a fotografia. O site divulgou duas imagens, uma delas será o suposto cartaz oficial do Xiaomi Mi 10 Ultra e outra mostra a capa para o dispositivo.

Através das imagens, verifica-se que este novo topo de gama da empresa chinesa vai trazer um avantajado conjunto de quatro sensores de câmaras fotográficas.

As câmaras estão dispostas na vertical da parte traseira do dispositivo. O sensor localizado na zona superior, que aparece destacado com uma moldura prateada, será o periscópio com uma capacidade de zoom até 120x.

Também a imagem da possível capa oficial do equipamento apresenta um grande espaço onde o conjunto de câmaras deverá encaixar. E numa breve análise visual a ambas as imagens, os tamanhos parecem coincidir.

Mas ainda momentos antes do seu anúncio, mais uma imagem com informações do MI 10 Ultra foi divulgada com a análise da Geekbench. De acordo com as informações, será o modelo M2007J1SC e obteve 901 pontos na prova de núcleo único e 3.275 pontos na prova de núcleos múltiplos.

O smartphone também vai trazer o Android 10 e 16 GB de RAM.

Para além destas informações, que julgamos como bastante credíveis, há rumores que indicam que este Xiaomi trará um ecrã AMOLED com uma taxa de atualização de 120 Hz. Deverá vir com uma bateria de 4.500 mAh com possível carregamento rápido de 120 W. A memória RAM deve oferecer até 16 GB e no máximo 512 Gb de armazenamento interno.

Este topo de gama virá nas cores Preto Cerâmico, Prata Brilhante e Transparente. Mas tudo isto e muito mais será conhecido já amanhã.