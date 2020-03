SnowRunner com novidades bem frescas

No mês passado referimos o lançamento para breve de SnowRunner, um jogo de condução só para pesos pesados.

Recentemente a Saber Interactive lançou alguns novos ‘trailers’ para o jogo.

Tendo como base a condução de veículos pesados sob algumas das mais agrestes condições (geográficas e meteorológicas), SnowRunner pretende ser um desafio às habilidades do condutor de pesados que há em cada um de nós.

SnowRunner é o sucessor espiritual de Spintires Mudrunner e leva o seu sucessor até à neve e gelo, em localizações baseadas em zonas geográficas reais.

O jogador terá à sua disposição cerca de 40 veículos baseados em modelos reais que serão totalmente personalizáveis para de melhor forma retratar não só o nosso estilo pessoal, mas acima de tudo, para melhor “artilhar” os nossos pesados para as diferentes condições que vão encontrar. E reparem que não são apenas as condições atmosféricas mas também (e principalmente) as condições do terreno no qual podemos encontrar lençóis de água, mares de lama, bancos de gelo, estradas destruídas por rios que transbordam, …

Um dos pontos que maior curiosidade desperta o jogo é o facto de, à medida que vamos avançando no jogo a cumprindo mais Contratos, as estradas e zonas por onde passamos vão-se modificando e deteriorando.

Marcas como a Chevrolet, Caterpillar, Freightliner entre outras marcarão presença no jogo que terá 3 novas regiões, e 11 novos mapas para explorar no modo SandBox. Uma nota para o facto dessas 3 novas áreas de jogo terem o triplo da área dos mapas do jogo original.

Esses 11 novos mapas que chegam com SnowRunner encontram-se conectados o que significa a possibilidade de Contratos que envolvam a passagem entre eles.

O jogo, além da vertente singleplayer também terá a possibilidade de jogar ‘online’ com 4 amigos de forma síncrona e em modo cooperativo.

SnowRunners chega às PlayStation 4, Xbox One, e PC (Epic Games Store) no próximo dia 28 de abril.