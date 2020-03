É oficial! OnePlus acaba de anunciar data de lançamento do OnePlus 8

Muitos têm sido os rumores em torno dos novos smartphones da série OnePlus 8. Especificações, modelos, datas de lançamento, tudo já foi um pouco esmiuçado e a marca tem vindo a fazer algumas revelações.

Hoje foi a vez de revelar a data de lançamento.

OnePlus 8 chega em meados de abril

Os dias 14 e 15 de abril eram já possíveis datas apontadas para o lançamento. No entanto, a OnePlus divulgou há poucas horas que será no dia 14 de abril que irá dar a conhecer ao mundo a sua nova linha de smartphones. Provavelmente composta pelos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e mais um terceiro modelo.

O que já se sabe…

Com base naquilo que a marca já foi divulgado e naquilo que tem vindo a chegar aos canais de informação sabe-se então que a série OnePlus 8 virá com o processador 5G Snapdragon 865 da Qualcomm.

A versão padrão terá um ecrã Fluid AMOLED de 90Hz com câmara embutida no ecrã e uma resolução de FulHD. Espera-se que o modelo Pro tenha ecrã AMOLED QHD+ com taxa de atualização de 120Hz.

Outra diferença entre os dois dispositivos prende-se com as câmaras traseiras. Assim, o OnePlus 8 deverá ter três e o modelo Pro quatro, com zoom digital até 30 vezes. Este último também terá uma capacidade de bateria maior, suporte para carregamento rápido sem fios e ainda suporte para carregamento sem fios reversível.

O Android virá evidentemente na versão 10, mas com uma nova versão do OxygenOS. Tal como a marca já esclareceu esta terá disponível Always On Display.

Por fim, há ainda rumores que indicam que poderá vir a ser apresentado um terceiro smartphone, uma versão Lite, tipo OnePlus X, mas desta vez chamado de OnePlus Z. Resta-nos aguardar até dia 14 para conhecermos em pormenor os novos smartphones e outras novidades que a empresa tenha preparadas para surpreender os fãs.