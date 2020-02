SnowRunner: conduzir um monstro em neve e gelo

No passado experimentámos um título desenvolvido pela Saber Interactive (ver aqui), MudRunner. O jogo dedica-se à condução de pesados em algumas das condições mais adversas do planeta.

Este ano, chega a sua sequela: SnowRunner.

Spintires Mudrunner é um jogo de simulação de condução, desenvolvido pela Saber Interactive, e coloca nas mãos do jogador alguns dos mais potentes e versáteis veículos pesados do planeta, convidando-os a conduzi-los por algumas das estradas e caminhos mais agrestes existentes.

Baseados em localizações reais, o jogo consiste num desafio de condução assim como de conhecimento das capacidades de cada uma destas máquinas.

Recentemente foi anunciado pela Focus Home Interactive a data de lançamento de SnowRunner, a sequela do jogo de 2017.

Também em desenvolvimento pela Saber Interactive, SnowRunner é o sucessor espiritual de MudRunner e tem como data de lançamento prevista o próximo dia 28 de Abril, quando for lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC (via Epic Store).

A acompanhar a revelação de data de lançamento, foi disponibilizado um trailer (mais acima) que ilustra um pouco do nível de desafio que SnowRunner representará aos jogadores que lhe puserem a mão.

SnowRunner assentará a sua jogabilidade num novo motor gráfico e em melhorias substanciais na física imposta aos veículos e as suas movimentações.

Mais de 40 veículos estarão a disposição dos jogadores e das mais variadas marcas do ramo, onde se incluem a Western Star, a Ford, a Chevrolet, ou a Freightliner.

Os desafios que se encontrarão em SnowRunner serão variados e colocarão a astúcia e agilidade dos jogadores em constante desafio, na medida em que serão lançados contra situações de chuvas torrenciais, mares de lama ou ainda bancos de neve (tal como o nome indica). Por outro lado, a existência de lagos gelados e estradas repletas de gelo irão apresentar ainda um novo nível de exigência, na tentativa de atingir destino desejado.

Tal como no jogo anterior, SnowRunner permitirá ao jogador expandir a sua frota de veículos (com as mais variadas funções e capacidades). Mas mais. Será possível ir melhorando a nossa frota com novos apetrechos, upgrades e acessórios (como, por exemplo, correias para a neve, novas suspensões, bumpers,…). Tudo com o objetivo derradeiro de conseguir entregar as mercadorias ultrapassando as adversidades do clima e do terreno.

O jogo poderá ser jogado a solo ou cooperativamente com até outros 3 jogadores e no caso do PC (por altura de lançamento) o jogo dará a possibilidade aos jogadores de desenvolverem mods o que certamente agradará a todos os mais entusiastas. Para as consolas esta capacidade chega mais tarde.

SnowRunner será lançado a 28 de Abril para Xbox One, Playstation 4 e PC (via Epic Store).