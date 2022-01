SEGA regista duas patentes de marcas relacionados com NFTs

Muito se tem falado ultimamente das NFTs, as "Non-fungible Token ("Token não-fungível") que se resumem a uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Ou seja, é um título que define originalidade e exclusividade a bens digitais, e dá ao detentor do mesmo a propriedade digital sobre algo.

Sobre este assunto há quem se mostre a favor, mas também contra. No entanto, segundo as informações recentes, a SEGA registou agora duas patentes de marcas relacionadas com NFTs.

SEGA regista patentes relacionadas com NTF

Recentemente a SEGA registou duas patentes relacionadas com a nova tecnologia NTF. De acordo com as informações apuradas pelo site VGC, a empresa japonesa registou as novas marcas "SEGA NFT" e "SEGA Classics NFT Collection". Desta forma, parece que a criadora do Sonic vai seguir as mesmas pisadas que outras empresas do género, como a Epic Games, Ubisoft e Square Enix.

Para já ainda não há muitos detalhes que descrevam o que a SEGA irá realmente fazer com estas duas novas marcas. No entanto suspeita-se que a "SEGA Classics NFT Collection" possa estar relacionada com a venda de NFTs de capturas de ecrã e imagens promocionais, à semelhança do que criou a criadora Konami.

Mas a japonesa não tem sido muito coerente sobre este assunto, pois em novembro passado, dizia estar a trabalhar com a Microsoft para o desenvolvimento de 'superjogos' e investir no mundo das criptomoedas. Mas logo depois, numa reunião com acionistas, o CEO Haruki Satomi disse que a SEGA iria deixar este género de iniciativas caso as mesmas fossem encaradas apenas como formas fáceis de tirar dinheiro aos utilizadores.

Por outro lado, desde abril de 2021 que a empresa tem parceria com a Double Jump Tokyo para explorar o mercado das NFTs. Esta parceria tem como objetivo a venda de arte visual, imagens de jogos e música de fundo com as características de propriedade das NFTs.

Este ainda é um assunto desconhecido para muitos utilizadores, mas parece que está a dar passos largos e há grande expetativa sobre a integração desta tecnologia em vários setores num futuro breve.

