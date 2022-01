Conheça os CEOs mais bem pagos das empresas criadoras de jogos

Tal como já aqui temos sublinhado por diversas vezes, a indústria dos jogos eletrónicos tem crescido a olhos vistos. E tal comprova-se pela quantidade de títulos novos que têm saído, mesmo em tempo de pandemia, assim como novas e promissoras empresas ligadas ao ramo.

Uma das muitas curiosidades que sempre temos em relação a quem manda é saber quanto ganham. Assim, foi revelada uma lista com os 42 CEOs de empresas de jogos mais bem pagos ao longo de todo o ano de 2020.

Os CEOs das empresas de jogos mais bem pagos de 2020

O setor dos videojogos está a tornar-se cada vez mais apelativo. Hoje conhecemos alguns nomes novos de jogos e de empresas de que não se ouvia falar há poucos anos. A pandemia ajudou bastante no crescimento deste segmento, uma vez que ao ficarem mais por casa, os jogos foram uma das alternativas encontradas pelas pessoas para ocuparem o seu tempo com qualidade.

Mas há um outro fator que demonstra o sucesso deste mercado, que é o valor ganho pelos CEOs. Assim, a empresa de pesquisa no setor dos jogos Games One, divulgou uma lista com os 42 CEOs das empresas de jogos mais bem pagos no ano de 2020. Segundo os dados, todos juntos, os executivos conseguiram faturar em 2020 quase mil milhões de dólares.

Os 10 CEOs de jogos mais bem pagos

A lista aparece por ordem crescente, começando pelos que ganharam menos até aos mais bem pagos de 2020. Desta forma, vamos começar pelos mais bem pagos, que resulta no seguinte TOP 10, liderado pelo CEO da Paytika, uma das maiores criadoras de jogos e apps para smartphones, juntamente com a Zynga e Skills, sendo que a Razer é a única empresa não criadora de jogos nesta lista.

Robert Antokol (Playtika) - $372,008,176 no total (~$186,004/hora) Bobby Kotick (Activision Blizzard) - $154,613,318 no total (~$77,306/hora) Andrew Paradise (Skillz) - $103,321,052 no total (~$51,660/hora) Andrew Wilson (Electronic Arts) - $34,715,802 no total (~$17,357/hora) Frank Gibeau (Zynga) - $32,003,768 no total (~$16,001/hora) John Riccitiello (Unity) - $22,001,733 no total (~$11,000/hora) Strauss Zelnick (Take-Two) - $18,111,761 no total (~$9,055/hora) Taek-Jin Kim (NCSoft) - $15,620,773 no total (~$7,810/hora) Min-Liang Tan (Razer) - $10,457,000 no total (~$5,228/hora) Debbie Bestwick (Team17) - $10,242,642 no total (~$5,121/hora)

E quais os menos bem pagos?

Se falarmos nos 10 menos bem pagos, da lista de 42 CEOs, chegámos ao seguinte resultado, por ordem crescente:

Lars Wingefors (Embracer Group) - $162,293 no total (~$81/hora) Claude Guillemot (Guillemot Corporation) - $185,004 no total (~$92/hora) Hannes Wallin (Fractal Gaming) - $238,447 no total (~$119%hora) Adam Foroughi (AppLovin) - $409,462 no total (~$204/hora) Darcy Taylor (East Side Games) - $418,473 no total (~$295/hora) Alex Nichiporchik (tinyBuild) - $419,460 no total (~$209/hora) Anton Gauffin (Huuuge Games) - $470,800 no total (~$235/hora) Kati Levoranta (Rovio) - $535,722 no total (~$267/hora) David Braben (Frontier Developments) - $581,516 no total (~$290/hora) Carl Cavers (Sumo Group) - $685,495 no total (~$342/hora)

Pode consultar a lista completa aqui.