Sackboy: Uma Grande Aventura já recebeu multiplayer online

A chegada da poderosa nova consola da Sony, a Playstation 5, foi pródiga também por trazer novamente à ribalta um dos pequenos heróis mais simpáticos e divertidos de sempre: Sackboy: Uma Grande Aventura.

Conforme aqui tivemos o prazer de revelar, trata-se de um jogo fantástico repleto de aventura, ação, puzzles, ritmo e gargalhadas para ser usufruído por toda a família. Agora surge a notícia que o multiplayer online também já chegou.

Sackboy: Uma Grande Aventura foi um regresso em grande para o pequeno personagem principal de Little Big Planet, o SackBoy.

O jogo, que tivemos oportunidade de experimentar para a Playstation 5, também foi lançado para Playstation 4, foi uma agradável surpresa sendo extremamente viciante e divertido de jogar. Nunca nos cansamos de jogar mais um pouco e uma vez que a dificuldade é acessível qb, acaba por não ser nunca, frustrante.

É um jogo indicado para toda a família, do miúdo ao graúdo e onde a diversão, cor, alegria e ritmo são as palavras de ordem.

Tal como devidamente indicado pela Playstation e pela Sumo Digital por alturas do seu lançamento, o multiplayer online do jogo só viria mais perto do final do ano e… eis que já estamos mais perto do final do ano.

Pois bem! Isto quer dizer que o multiplayer online já chegou a Sackboy: Uma Grande Aventura, mas, mais! Com a atualização que traz este modo, será permitido aos jogadores jogarem com até três companheiros da PlayStation 4 e da PlayStation 5.

Adicionalmente, a Sumo Digital incluiu dez níveis novos criados para se jogarem em equipa (dois em cada um dos cinco mundos), onde os jogadores deverão coordenar-se, comunicar e colaborar para os conseguirem superar com êxito.

Ned Waterhouse, Design Director do estúdio, revelou que também haverá uma grande quantidade de movimentos neste modo, que servem tanto para ajudar como para atrapalhar os companheiros de cada jogador.

Os níveis cooperativos deste modo incluem recompensas para as diferentes pontuações que os jogadores podem ganhar (ou perder) enquanto equipa. “Para ganhar mais pontos, usem os multiplicadores de dobrar a pontuação de forma sábia”, realça Waterhouse, acrescentando que, ao regressar ao modo de um jogador, o progresso será transportado para o jogo local.

Esta nova atualização também inclui uma opção que permite transferir o progresso da aventura da PlayStation 4, para a PlayStation 5, através do menu de extras.