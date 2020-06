Rumo às caraíbas com Port Royale 4

Port Royale 4, que já tivemos oportunidade de revelar aqui, encontra-se a navegar rapidamente para o seu lançamento, mais adiante neste ano.

Entretanto, o jogo recebeu um novo trailer por parte da Kalypso Media.

Ainda falta um pouco para o seu lançamento, mas Port Royale 4 já navega a uma boa velocidade de cruzeiro e as expectativas encontram-se altas. O jogo chega no próximo dia 25 de setembro deste ano para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.

O jogo desafia o jogador a tornar-se num Governador de sucesso, de uma das nações coloniais (Espanha, Inglaterra, França ou Holanda) com presença nas Caraíbas. Tal como vimos aqui, o jogo dará toda a liberdade de decisão, sobre quais os tipos de abordagem a adotar com o objetivo de ser o mais bem-sucedido governador da região.

Seja através de um complexo sistema comercial com as outras colónias, através do desenvolvimento tecnológico e social das suas cidades ou através do combate e uso de corsários, o jogador tem de pensar como um governador do século XVI num dos maiores mapas da região jamais transpostos para videojogo.

O maior mapa das Caraíbas

Sim, segundo a Kalypso Media, Port Royale 4 terá um mapa jogável das caráibas (e não só) que irá abranger mais de 12 milhões de quilómetros quadrados, indo desde a Florida até à América do Sul. Isto quer dizer que grande parte do jogo será passada em missões de exploração e conquista.

Port Royale 4 será lançado para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch a 25 de setembro deste ano.