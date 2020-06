O mercado dos smartphones sofreu uma grande reviravolta nos últimos meses, com quebras de vendas nunca antes atingidas. Além disso, a Huawei, uma das maiores fabricantes de smartphones viu-se afastada de uma grande parte do seu público-alvo quando foi obrigada a não incluir serviços Google nos seus novos lançamentos.

Apesar disso, e por um curto período, a Huawei superou a Samsung tornando-se na maior fabricante de smartphones, em abril de 2020.

Resultado histórico para a Huawei

A notícia é avançada pelo site GizmoChina que cita Neil Shah, vice-presidente da Counterpoint Research. Segundo dados da empresa, a Huawei, em Abril de 2020, conseguiu uma participação no mercado dos smartphones de 19%, enquanto a Samsung teve uma participação de 17% no mesmo período.

Ao longo dos últimos anos temos acompanhado atentamente o crescimento da Huawei no mercado dos smartphones. Há muito que esta empresa chinesa tem vindo a demonstrar a sua vontade em ultrapassar a Samsung e se tornar na maior fabricante de smartphones do mundo.

É certo que a pandemia veio abrandar de forma substancial as vendas de smartphones em todo o mundo e que a Huawei ainda teve que enfrentar um problema maior. Os seus novos smartphones estão a ser lançados sem serviços Google. Tal acontecimento, para o mercado chinês pode ser irrelevante, mas para o mercado global teve um peso forte.

O contributo da pandemia

A Samsung, com a pandemia, teve perdas substanciais de vendas em mercados estratégicos, como é o caso dos Estados Unidos, América Latina e até na Europa. Tal retração aconteceu exatamente no mês de abril.

No entanto, a Huawei tem tido um crescimento forte de vendas na China. Os chineses têm apostado na marca principalmente depois das restrições impostas pelos Estados Unidos. Além disso, a pandemia, durante o mês de abril esteve bastante controlada no país, não havendo uma retração no consumo tão grande quanto no resto do mundo.

O futuro poderá não ser tão promissor para a Huawei com o desconfinamento e a abertura dos mercados a acontecer. É expectável que a Samsung consiga recuperar o seu primeiro lugar como maior fabricante de smartphones do mundo. Mas é certo que a luta pelo primeiro lugar está mais renhida do que nunca.