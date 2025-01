RTP 2 lança hoje um documentário sobre a era do Load “”

Já por várias ocasiões (ver aqui) fiz menção aos bons e velhos tempos saudosos do Spectrum 48K. Trata-se de uma época que ficará para sempre na memória dos que por ela passaram e que hoje será celebrada com um documentário próprio na RTP 2: TIMEX, Uma Revolução por Contar.

"TIMEX, Uma Revolução por Contar" é o nome deste documentário que a RTP 2 vai emitir em breve e que lança um olhar mais aprofundado sobre a era dos Load "". E é já hoje, 29 Janeiro de 2025 (quarta-feira), pelas 22:50 horas, que o documentário vai para o ar, naquele que será um momento repleto de nostalgia e magia para muitos jogadores.

"TIMEX, Uma Revolução por Contar", dá a conhecer um pouco mais sobre a história da fábrica que, nos anos 80 do século XX, produzia milhares de computadores ZX Spectrum por dia, em Portugal.

A fábrica da TIMEX em Portugal, inaugurada em 1970, chegou a ter mais de 3 mil trabalhadores, que lidavam com tecnologia de ponta, no domínio da relojoaria, computação e engenharia. Uma história pouco conhecida repleta de desafios e peripécias, agora revelados neste documentário produzido pela Galgo Filmes, com realização de Pedro Ramalho Marques.

Segundo o documentário, o papel da TIMEX Portugal na produção de relógios, e no desenvolvimento/distribuição do icónico ZX Spectrum além de outras tecnologias desenvolvidas para empresas como a IBM ou a Hugin Sweda, colocaram Portugal no mapa da inovação tecnológica a nível mundial, logo após a revolução de Abril.

Sem dúvida que este programa terá o condão de fazer sobressair aquele tesourinho deprimente que cada jogador que viveu nessa época, tem guardado no seu coração.

Trata-se de uma homenagem justa à história da engenharia Portuguesa, dedicada especificamente para os milhares de fãs do mítico computador ZX Spectrum.

Numa altura em que o "novo" Spectrum 48k acaba de ser lançado, este documentário traz reveste-se de maior importância e curiosidade.

Não se esqueçam.... Hoje, dia 29 de janeiro, na RTP 2, pelas 22:50 horas.