OpenAI alega que a DeepSeek utilizou os seus modelos para treino de IA

Chineses terão "copiado" o método dos americanos? Bom, segundo as alegações da empresa OpenAI, o DeepSeek foi treinado com modelos da empresa de Sam Altman.

IA: A guerra entrou num novo nível

A OpenAI afirma ter descoberto provas de que a empresa chinesa DeepSeek, que está a iniciar a sua atividade no domínio da IA, utilizou os seus modelos proprietários para treinar um modelo de código aberto concorrente, violando potencialmente os termos de serviço da empresa.

A descoberta centra-se numa técnica chamada "distillation" (destilação), em que os programadores utilizam os resultados de modelos de IA maiores para treinar modelos mais pequenos.

A prática é comum no desenvolvimento de IA, mas a OpenAI afirma que a DeepSeek ultrapassou os limites ao usá-la para construir um modelo rival.

O problema é quando se retira da plataforma e se faz isso para criar o seu próprio modelo para os seus próprios fins.

Disse uma fonte próxima da OpenAI ao Financial Times.

O modelo de raciocínio R1 da DeepSeek atraiu a atenção generalizada da indústria tecnológica por conseguir resultados comparáveis aos dos principais modelos norte-americanos a um custo extraordinariamente baixo.

A empresa afirma que gastou apenas 5,6 milhões de dólares no desenvolvimento, o que é uma fração do que empresas como a OpenAI e a Google normalmente investem. Esta semana, a aplicação alcançou o primeiro lugar na lista de aplicações gratuitas da App Store da Apple em vários países, incluindo os EUA.

Chineses da DeepSeek usaram sem autorização os modelos da OpenAI?

Questionado sobre as alegações da OpenAI numa entrevista à Fox News, o czar da IA da Casa Branca, David Sacks, não mediu as palavras.

Há evidências substanciais de que o que a DeepSeek fez aqui foi destilar conhecimento dos modelos da OpenAI, e não acho que a OpenAI esteja muito feliz com isso.

A polémica já teve implicações no mercado. A Nvidia viu suas ações caírem 17% na segunda-feira, eliminando um recorde de um dia de US $ 589 bilhões em seu valor de mercado, já que os investidores questionaram se os caros investimentos em hardware de IA podem ser desnecessários se as empresas puderem obter resultados semelhantes com menos recursos.

De acordo com a Bloomberg, a OpenAI e a Microsoft investigaram e bloquearam contas em agosto por suspeita de violação dos termos de serviço, e agora acreditam que essas contas estavam associadas ao DeepSeek. Ambas as empresas se recusaram a fornecer detalhes específicos sobre as suas provas.