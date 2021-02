Riot Games com novidades Valorant e Wild Rift

A Riot Games continua com forte investimento no mercado gaming, não só em Valorant (a sua mais recente aquisição) como também em League of Legends.

Recentemente foram reveladas novidades sobre o Circuito Tormenta em Portugal, que envolvem os dois jogos. Venham conhecê-las…

A Riot Games tem mantido acesa a chama de Valorant, graças a vários desenvolvimentos e novidades que com alguma regularidade vai revelando para o jogo.

Recentemente a Riot revelou novidades acerca do seu Circuito Tormenta em Portugal. Novidades essas que envolvem, tanto Valorant, como o seu icónico League of Legends.

Circuito Tormenta em Portugal

Nesta nova edição, a Liga Promessa de League of Legends será composta por uma temporada de primavera e uma temporada de verão, durante as quais as equipas irão disputar o topo da tabela classificativa. O culminar da competição será, mais uma vez, a oportunidade para as melhores equipas acederem ao torneio de Relegations, que se realiza uma vez por ano e dá entrada para a Worten Game Ring LPLOL (WGR LPLOL), principal competição de League of Legends em Portugal, com um prizepool de 50.000€.

Os Trials e Challenges de League of Legends também estão de volta e serão uma boa aposta para jogadores ou equipas que se estão a iniciar no Summoner’s Rift e que tenham como objetivo ganhar pontos de Circuito e prémios.

“É um prazer e um orgulho para nós na Inygon darmos continuidade ao Circuito Tormenta e de o fazer com a adição de novas modalidades como o Valorant e o Wild Rift! É uma competição extremamente importante no nosso papel de desenvolvimento de talento nacional e no caminho para a profissionalização das modalidades. Este ano vamos apresentar um Circuito Tormenta mais longo e mais abrangente, para dar a todos os jogadores a sua chance de experimentarem as vertentes competitivas dos seus jogos favoritos e de continuar a melhorar o seu nível de jogo. Boa sorte a todos!”, disse João Cício, Diretor Geral da Inygon.

Novo modo e jogo, Escalation

Adicionalmente, e de forma a comprovar o forte investimento em Valorant, a Riot Games disponibilizou no passado dia 18 de março, um novo modo de jogo, Escalation.

Escalation já chegou e trata-se de um modo de jogo casual e rápido que permite aos jogadores irem experimentado várias armas numa partida.

No Escalation, todos os jogadores começam com armas poderosas. À medida que vão fazendo mais kills, as armas vão sendo substituídas por armas cada vez menos letais, durante o decorrer da partida. Este modo de jogo contará com equipas de 5 contra 5 que terão armas e habilidades semi aleatórias, num match que decorrerá durante, aproximadamente, 8 minutos.

À semelhança do Deathmatch, os jogadores poderão também fazer respawn no Escalation. Outras mecânicas do novo modo de jogo são o set de 12 armas e habilidades gerado de forma aleatória no início da partida, a implementação do objetivo de conseguir um X número de kills por equipa e o fim da partida ser considerado após 10 minutos máximos de jogo, sendo que a equipa que liderar, ganha.