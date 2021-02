Hyundai chama 76 mil elétricos Kona (Kauai) por risco de incêndio da bateria

Os carros elétricos ainda têm algum caminho a percorrer no que toca à maturidade das tecnologias que implementaram no segmento automóvel. Um risco que ainda é real, o de incêndio, assusta os clientes, mas é tido pelas marcas como um compromisso de honra. Assim, as empresas, ao mínimo sinal, querem de imediato recolher os carros para alterar e melhorar o que poderá ser um risco. A Hyundai quer agora recolher os elétricos Kona (Kauai em Portugal) devido ao risco de incêndio da sua bateria.

Segundo o fabricante sul-coreano, esta operação irá custar mil milhões de dólares para substituir as baterias.

Hyundai Kona tem risco de incêndio da bateria

Numa altura em que a Hyundai mostra ao mundo o seu novo CUV elétrico, o IONIQ 5, com características futuristas e um design fantástico, pela outra porta quer receber os Kauai para substituir as baterias.

Assim, a fabricante vai finalmente recolher cerca de 76.000 elétricos Kona (Kauai) construídos entre 2018 e 2020 após mais de uma dúzia de incêndios relatados relacionados com a bateria do SUV elétrico. É o segundo recall do carro, mas o primeiro recall global, e custará à Hyundai mais de 900 milhões para ser executado.

A Hyundai também está a fazer recall de alguns elétricos IONIQ construídos entre novembro de 2017 e março de 2020 que usam as mesmas células LG Chem. No total, a fabricante vai recolher 82 mil veículos. De acordo com o Financial Times, a Hyundai e a LG Chem decidiram substituir completamente as baterias destes veículos em vez de tentar resolver o problema através de atualizações de software.

Relatos de incêndios nos elétricos Kona (Kauai) datam de meados de 2019, e pelo menos 15 foram documentados desde então. Conforme foi referido, o problema terá a ver com o material que separa o cátodo e o ânodo da célula, embora uma investigação oficial na Coreia do Sul ainda esteja em andamento.

A General Motors recentemente recolheu cerca de 70.000 Chevy Bolts que usam baterias LG Chem após relatos de incêndios. Contudo, a empresa esclareceu à InsideEVs que usa uma célula diferente da do elétrico Kona.

No que toca ao novo IONIQ 5, este crossover é o primeiro construído na nova plataforma de veículos elétricos da empresa. Assim, esta plataforma usará células de bateria da empresa coreana SK Innovation e também da chinesa CATL.

