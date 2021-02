webOS: LG abre o seu sistema operativo de TVs ao mundo

O webOS é atualmente um dos melhores, se não mesmo o melhor, sistema operativo de TVs. Com o apogeu das SmartTVs, este software passou a ter um papel muito relevante e a LG quer agora tirar proveito do que desenvolveu. Assim, a empresa sul-coreana abriu a utilização deste sistema a outras empresas e atualmente já pode ser encontrado em mais de 20 marcas.

A título de curiosidade, o webOS é um sistema operativo baseado num núcleo Linux pertencente. Este foi inicialmente desenvolvido pela Palm, e depois pela Hewlett-Packard após esta ter adquirido a Palm. Em 2013, a marca e o código do sistema foram comprados pela LG Electronics.

webOS agora é da LG e do mundo

O webOS já não é exclusivo da LG. A empresa anunciou uma mudança radical de estratégia relativamente ao seu sistema operativo para televisões. A LG continuará a manter e desenvolver o webOS TV abertamente, mas licenciará o sistema para que outros fabricantes o possam incluir nas suas TVs.

Neste momento, existem cerca de 20 marcas que foram incluídas neste novo ecossistema que agora nasce. Da mesma forma que a TV Android é utilizada abertamente em múltiplas marcas, o webOS deixará de ser o sistema da LG, passando a ser outra opção. Um movimento que tem o “potencial de remodelar o negócio da televisão”, de acordo com a própria LG.

LG anunciou recentemente o webOS 6.0 para as suas futuras televisões 2021, juntamente com uma grande remodelação do seu design. No entanto, espera-se que as televisões de outras empresas que apostaram no webOS incluam, por defeito, a versão 5.0.

webOS 6.0 vai revolucionar as SmartTVs

Entre as marcas que aderiram ao ecossistema webOS, encontramos pequenos fabricantes de televisão que até à data apostavam no seu próprio sistema. É o caso de RCA, Ayonz ou Konka. Sob a nomenclatura de “powered by webOS TV”, diferentes marcas poderão tirar partido do sistema LG, que tem muitos anos de experiência.

Além dos fabricantes de televisão, encontramos fabricantes de componentes como a Realtek, Nuance ou Gracenote, marcas como a Hyundai que poderiam implementar webOS em alguns dos seus veículos ou projetos e empresas de serviços, estabeleceram parcerias com a LG para garantir que as suas plataformas de streaming funcionem corretamente.

É o caso de Netflix, YouTube, RakutenTV, DAZN ou Prime Video. Graças à sua presença, as televisões das empresas do ecossistema webOS poderão oferecer um controlo remoto Magic Motion com acesso direto a estas plataformas.