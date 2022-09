Reviver ou refazer a História com The Great War: Western Front

A 1ª Grande Guerra Mundial foi, infelizmente, um dos eventos mais marcantes do Século XX, ajudando a redefinir o planeta Terra em muitos aspetos, a nível global.

Mas... e se as coisas tivessem corrido de forma diferente? Venham conhecer The Great War: Western Front, um jogo que nos permite redescobrir a 1ª Grande Guerra Mundial ou mesmo reescrevê-la.

OS estúdios americanos Petroglyph encontram-se a trabalhar em The Great War: Western Front, o seu próximo titulo que será lançado no inicio do próximo ano para PC.

The Great War: Western Front, convida os jogadores a participarem na 1ª Grande Guerra Mundial, em plena Frente Ocidental e, dessa forma, redescobrir ou reescrever a História desse conflito.

Os jogadores vão vestir a farda do Comandante de Teatro de Operações (garantindo a estratégia mais adequada com uma análise de alto nível) e a farda dos Comandantes de Operações (garantindo a sua aplicação no terreno). Ou seja, é um jogo que, por um lado, permite a criação de táticas de mais globais (por turnos) e por outro, permite aos jogadores aplicarem essas estratégias no terreno e em pleno combate (em tempo real).

Como seria de esperar, os jogadores podem optar por controlar as tropas Aliadas ou então as forças dos Impérios Centrais (Alemanha e Império Austro-Húngaro).

Segundo os estúdios Petroglyph, The Great War: Western Front reproduz fielmente a guerra das trincheiras que na época era extremamente comum. Aliás os seus responsáveis vão mais além, indicando que se trata da simulação mais realista desse tipo de combate, até agora feita em videojogo.

Cada ponto de vantagem oferece ao seu ocupante, algumas mecânicas únicas que lhes permitem ganhar vantagem sobre os inimigos, seja a defender, seja a atacar.

Os jogadores terão de pensar de forma estratégica a qualquer momento do jogo, alocando recursos cuidadosamente ao longo do seu território, escolhendo sensatamente quais os pontos a fortificar, num conflito que se ganhava, centímetro a centímetro.

O jogo terá também uma componente de evolução, através da qual permite que, mediante a descoberta de novos ataques e tecnologias permitem o uso de outros tipos de armamentos, tais como ataques com gases venenosos ou veículos blindados mais poderosos.

As batalhas decorrem num ambiente persistente, ou seja, os terrenos de combate mantém as cicatrizes dos combates à medida que os jogadores passam e voltam a passar por esses mesmos locais. Por outro lado, as condições atmosféricas, que serão dinâmicas, também oferecem uma maior diversidade de desafio e obstáculos ao avanços das tropas.

The Great War: Western Front será lançado em 2023, para PC, via Steam e Epic Games.