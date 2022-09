Smartwatch Mibro Watch T1 – uma extensão do smartphone que faz chamadas via Bluetooth

A Mibro é uma empresa tecnológica chinesa, focada no desenvolvimento de smartwatches que tem a Xiaomi como uma das suas investidoras. Atualmente, conta com presença já um pouco por todo o mundo e conta com mais de 20 milhões de consumidores. Um dos seus mais recentes produtos é o Mibro Watch T1, um smartwatch com especificações muito interessantes para o segmento e que permite mesmo atender chamadas via Bluetooth.

Mas há mais para conhecer.

O novo Mibro Watch T1 é um relógio inteligente com especificações bastante interessantes face ao preço. Em primeiro lugar apresenta um ecrã AMOLED, tátil e a cores com uma dimensão de 1,6". A bracelete tem a dimensão padrão de 20mm, podendo facilmente ser substituída.

Uma das particularidades interessantes deste smartwatch é o facto de ter microfone e altifalante, o que, conjugado com o Bluetooth (5.0), permite ao utilizador fazer chamadas de voz com qualidade. Além disso, o altifalante também pode servir, por exemplo, para reproduzir música.

O utilizador ainda vai receber no relógio todas as notificações relevantes que chegam ao smartphone, tem inúmeros mostradores para alterar e personalizar o relógio e a coroa lateral irá ajudar a controlar vários parâmetros.

É um relógio à prova de água (2ATM) o que faz com que possa ser usado para monitorizar atividades como natação, possa ser usado à chuva e a lavagem das mãos também não irá prejudicar o seu funcionamento. Falando de monitorização de atividades, a marca refere que traz pré-definidos 20 modos desportivos. Faz ainda a monitorização do sono, avalia os batimentos cardíacos e dá alertas de sedentarismo.

Finalmente, a bateria irá proporcionar uma autonomia de 7 dias, com utilização considerada comum. Com o modo básico, ou seja, praticamente que só funcione como um relógio, a bateria poderá ir até aos 45 dias. Tem um tempo de reprodução de música de 5,5 horas e de chamadas de 5 horas.

O smartwatch Mibro Watch T1 está disponível em promoção de lançamento por apenas 65€, com IVA e portes incluídos, utilizando o código de desconto MIBROT10926.

Mibro Watch T1