NBA 2K é, considerado por muitos jogadores, como sendo a melhor série de jogos de basquetebol do mercado.

Um dos seus principais modos é o MyTeam (semelhante ao Ultimate Team de FIFA 20) e recentemente a 2K Games revelou as principais novidades da edição deste ano.

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos anos, a 2K Games vai lançar um novo jogo da sua série de basquetebol, NBA 2K21.

Aquele que é considerado como o melhor jogo dedicado ao basquetebol e à NBA, encontra-se prestes a chegar, com data de lançamento prevista para 4 de setembro deste ano.

De entre todos os modos que NBA 2K tem para oferecer, um dos mais entusiasmantes é, sem dúvida, o MyTeam. Trata-se de um modo semelhante ao Ultimate Team de FIFA 20 no qual o jogador tem vários jogos, desafios e competições, através dos quais vai ganhando dinheiro do jogo e criando várias equipas com base em jogadores que lhe vão saindo em carteirinhas.

A edição deste ano, foi recentemente explicada em comunicado oficial pela 2K Games, onde são reveladas as principais novidades. E são bastantes e importantes…

Nota prévia sobre Atua e Nova Geração

No mesmo comunicado a 2K Games teve o cuidado em deixar bem claro quais os impactos que a Nova Geração de Consolas vai ter em NBA 2K21. Segundo a 2K Games, serão estes os “sentidos” permitidos entre consolas de Actual e de Nova Geração:

de Playstation 4 para Playstation 5 – Válido

de Playstation 5 para Playstation 4 – Válido

de Xbox One para Xbox Series X – Válido

de Xbox Series X para Xbox One – Válido

de Playstation 4 para Xbox One – Não funciona

de Xbox One para Playstation 4 – Não funciona

de uma conta 1 Playstation 4 para outra conta diferente Playstation 5 – Não funciona

Bem, mas vamos descobrir quais as principais novidades que o MyTeam de NBA 2K21 vai trazer.

Seasons

Seasons é um conceito novo de MyTeam, algo semelhante ao que foi implementado em FIFA 20.

A ideia principal das Seasons é a de garantir uma maior e mais rápida acessibilidade a determinados prémios e objetivos assim como de permitir a inclusão de desafios e objetivos diversos com uma grande regularidade.

Existem duas dinâmicas chave nas Seasons:

update de pricing e objetivos – todas as Seasons vão trazer updates de desafios e objetivos que permitirão um acesso mais rápido a algumas recompensas que exigem mais jogos e mais vitórias

– todas as Seasons vão trazer updates de desafios e objetivos que permitirão um acesso mais rápido a algumas recompensas que exigem mais jogos e mais vitórias conteúdo novo disponibilizado em cada Season – cada Season irá trazer conteúdos novos ao MyTeam. Podem ser tão variados como a inclusão de novos desafios para jogar como os SpotLight Moments, ou a inclusão de novas features para o jogo ou mesmo a introdução de novas recompensas.

O objetivo final, segundo os responsáveis da 2K Games, é que cada Season surja como uma lufada de ar fresco, ou seja, que traga sempre algo novo.

Cada Season não tem uma duração fixa, tendo 6 semanas em média e durante cada uma, existem objetivos Diários, Semanais e específicos de cada Season.

À medida que cada objetivo é alcançado, o jogador recebe quantidades de XP que o faz evoluir de Season Level, sendo que cada vez que se sobe de nível na Season Level, se irá ter direito a uma recompensa. (algo parecido com o que se faz em FIFA).

A primeira recompensa Season Level (da primeira Season) já é conhecida e trata-se de uma carta Pink (rosa) de Steph Curry.

MyTeam Limited

MyTeam Limited, é um novo modo de jogo em MyTeam. Este modo tem a particularidade de se poder ser jogado apenas às 6ª feiras, sábados e domingos. Quem conhece FIFA 20, certamente estará a encontrar algumas semelhanças com um modo de jogo bastante conhecido do jogo da EA Sports.

É um modo online de 5×5 onde cada jogador pode ganhar com as suas vitórias, aquilo a que a 2K Games denominou de Championship Rings. Todas as semanas, é colocado a concurso um novo Championship Ring e a curiosidade destes prémios consiste que o jogador, ao vencer, tem de tomar uma decisão.

Explicando melhor, ao se vencer um jogo MyTeam Limited, o jogador ganha um prémio (conhecido), mas pode optar por não o fazer e escolher 1 de 2 outros prémios mistérios que estarão disponíveis. Esses prémios mistérios podem inclusive ser piores que o prémio do Championship Ring.

Após o derradeiro Limited Event de cada Season, o jogador pode trocar os Championship Rings adquiridos e isso pode querer dizer, ter acesso a um prémio ainda maior, consoante o que ganhou.

Cada semana serão introduzidas restrições de line-up para o MyTeam Limited sendo assim uma forma de garantir uma diversidade e efeito surpresa nestes jogos, assim como, de tentar impedir uma vantagem avassaladora de alguns jogadores em relação a outros.

MyTEAM Unlimited 2.0

Este modo apresenta um formato de Campeonato de basquetebol, no qual o jogador arranca na última divisão e terá de subir a sua equipa até à primeira, vitória após vitória.

MyTeam Unlimited 2.0 apresenta em NBA 2K21 um total de 9 ligas pelas quais o jogador terá de passar até chegar ao topo.

Cada uma dessas 9 ligas, é composta por um total de 12 jogos, mas que não necessitarão de ser todos jogados. Isto, pois para a subida de divisão as regras vão variando. Por exemplo, para se subir da Liga 9 para a Liga 8, são necessárias 3 vitórias. Dessa forma, se o jogador alcançar a 3ª vitória no seu 4º jogo, então subirá automaticamente e não terá de fazer os 12 jogos.

The Exchange

Novo modo também a surgir no MyTeam de NBA 2K21 e que consiste na troca de cartas por prémios. Algo também semelhante ao que se faz em FUT de FIFA 20 com os desafios de construção de planteis.

Badge Customization

É um regresso a MyTeam e representa a capacidade de se atribuírem Badges (cartas com power-ups) a determinados jogadores que não as possuam. Por exemplo, um poste que não tenha o Badge de Moving Truck pode ser atribuído uma carta dessas.

Convém referir que os Badges terão de ser atribuídos a jogadores que possam receber esses Badges. Por exemplo, não faz sentido dar o Badge de Brick Wall (Parede de Tijolos) a Donovan Mitchell.

Existem 4 tipos de Badges que podem ser atribuídos aos jogadores: Bronze, Silver, Gold, and Hall of Fame.

Os Badges também poderão ser evoluídos e para tal, temos sempre de aplicar o mais valioso em cima do imediatamente anterior. Por exemplo, só poderemos aplicar um Badge Gold sobre um jogador que tenha esse Badge em Silver.

Customizable Evolutions

Algo que gostei particularmente em NBA 2K20 e deu imenso gozo em fazer foi a evolução de certos jogadores (Evolution Cards). Trata-se de cartas de jogadores que começam mais fracos em relação ao seu potencial e que os podemos ir evoluindo, à medida que vamos completando certos desafios no decorrer dos jogos.

Por exemplo, um Evolution Card de Jermaine O’Neill (poste) precisa de 10 ressaltos para evoluir para o 2º nível de evolução, mas para o 3º nível de evolução já necessita de 100 pontos, 100 afundanços e 50 ressaltos, por exemplo.

Em NBA 2K21 passa a haver um novo conceito para as Evolutions Cards. Trata-se de um conceito de ramificação de evolução o que dará ao jogador um maior controlo sobre a forma como o jogador irá evoluir. O exemplo dado pela 2K Games indica Shaquille O’Neill que na primeira evolução poderá evoluir por uma ramificação de Ressaltador ou por Defensor do Garrafão.

Ascension

A 2K Games apresentou ainda um novo mecanismo de sorteio de prémios em NBA 2K, denominado de Ascensão.

Basicamente é um jogo de sorte no qual é apresentado ao jogador um conjunto de cartas viradas para baixo e que o jogador vai virando na esperança de “calhar” as melhores cartas, assim como a possibilidade de subir de nível de prémio (Ascensão). Ao se subir ao próximo nível, os prémios serão melhores, claro. No entanto, o número de tentativas será limitado, como seria de esperar.

IDOLS Series Collection

A NBA, tal como todos sabem, tem jogadores perfeitamente icónicos que se fundem com a própria modalidade. São os Ícones.

A 2K Games decidiu incorporar em MyTeam, uma nova série colecionável chamada de IDOLs Series Collection, que estará espalhada em 15 lançamentos distintos ao longo do ano e contará com as melhores cartas Pink Diamond do jogo.

Signature Challenges

Trata-se de um novo tipo de desafios lançado em MyTeam de NBA 2K21.

Cada jogador da NBA tem um momento memorável na sua carreira e a 2K Games quer celebrar isso mesmo permitindo ao jogador viver esses momentos na primeira pessoa, através de Signature Challenges.

O primeiro Signature Challenge será protagonizado por Damian Lillard, que a 20 de janeiro deste ano, marcou 61 pontos e acertou 11 triplos contra os Golden State Warriors. É precisamente isto que o jogador terá de reviver no primeiro Signature Challenge.

NBA 2K21 será lançado a 4 de setembro para Playstation4, XboxOne, e PC.