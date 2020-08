MEO lança box Android TV com o seu serviço de TV

A operadora MEO foi a primeira operadora líder de mercado no mundo a disponibilizar a experiência TV em Apple TV e Android TV. Hoje a operadora lançou uma nova box Android TV com o seu serviço de TV.

A nova box Android TV é Made in Portugal, pois foi desenvolvida em conjunto pela Altice Labs e pelas equipas de engenharia e produto do MEO.

Com uma abordagem de entretenimento totalmente disruptiva e assente numa estratégia de inovação e diferenciação, o MEO torna-se assim no primeiro operador líder de mercado no mundo a disponibilizar a experiência TV nas plataformas Apple TV e Android TV. De recordar que, ainda no ano passado, o MEO foi pioneiro ao ser o primeiro operador de TV em Portugal e um dos primeiros no mundo a oferecer uma experiência de entretenimento no universo da Apple TV.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal…

Estamos na pole position do setor e vamos continuar. Se revolucionámos o modo de ver TV em Portugal, hoje, de forma continuada e pioneira, voltamos a dar resposta às tendências e aos hábitos de consumo dos nossos clientes através da inovação, da tecnologia, da experiência e da qualidade. Esta é mais uma prova do nosso espírito de liderança, marcamos de forma constante a agenda do setor e do mercado, surpreendemos tudo e todos ao inovar onde mais ninguém inovou.

Funcionalidades da nova box Android TV da MEO

A nova box Android TV, desenvolvida em conjunto pela Altice Labs e as equipas de engenharia e produto do MEO, permite não só aceder a uma renovada experiência de TV, mais personalizada, rápida e intuitiva, como a um conjunto de novas funcionalidades Android TV, como a partilha de conteúdos entre ecrã do smartphone ou do tablet e o televisor, ou o box Android TV(como o YouTube 4K, Spotify, TED Talks, Jogos, entre muitas outras aplicações disponíveis na Google Play Store).

Com uma experiência de TV melhorada, os clientes MEO passam assim a beneficiar de um conjunto de funcionalidades, pautadas pela inovação e o pioneirismo aos quais a marca de consumo da Altice Portugal já os habituou: experiência personalizada através do acesso rápido aos canais mais vistos e recomendações personalizadas; experiência de navegação fluida sem interromper a emissão; zapping ainda mais rápido e organizado por temáticas; conteúdos com melhor qualidade de imagem, em 1080p. A experiência de TV do MEO agora disponível através da nova box Android TV está também acessível através de outros equipamentos Android TV.