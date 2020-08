Tim Cook realiza segundo stock split desde que é CEO da Apple

Aquando a morte de Steve Jobs, em 2011, as suas pisadas eram tidas como inalcançáveis. Isto, porque o cofundador da Apple foi um dos mais conhecidos génios do setor informático e um revolucionário no mundo dos telemóveis, tablets, entre outros.

Todavia, Tim Cook parece estar a corresponder ao que seria expectável de um sucessor de Steve Jobs.

Divisão de ações pelo enriquecer da marca

Há 9 anos a encabeçar a gigante da tecnologia, Tim Cook era visto como alguém que iria apenas manter o legado deixado por Steve Jobs. No entanto, é possível afirmar que o atual CEO conseguiu afastar-se dessa ideia e ter sucesso por si mesmo.

Pela segunda vez, desde que subiu a CEO, Tim Cook irá realizar um stock split. A divisão em quatro por uma, de forma geral, não altera o valor em carteira, mesmo que o valor das ações baixe, o que estimula e entusiasma os investidores. Assim sendo, o sucesso é quase certo e a Apple consegue enriquecer ainda mais.

Aliás, tem tanto sucesso que a empresa valia pouco mais de 400 mil milhões de dólares. Contudo, vale agora cinco vezes mais, sendo a primeira empresa norte-americana a apresentar um valor de mercado de 2 mil biliões de dólares.

[Cook] foi uma das maiores conquistas de Steve Jobs, mas é muito subvalorizada.

Disse Gene Munster, analista da Apple e sócio-gerente da Loup Ventures.

Tim Cook: um sucessor à altura

Ainda que esteja a desempenhar um excelente trabalho, de acordo com os entusiastas, Tim Cook já passou por vários entraves ao seu sucesso. Por exemplo, uma queda das vendas do iPhone à medida que surgiam novos smartphones, um conflito com o FBI devido à segurança dos utilizadores e uma guerra comercial com a China que ameaçou o preço do iPhone. Agora, a pandemia que forçou o encerramento de muitas lojas da Apple.

Além disso, o atual problema da Apple é a falta de sucessor para o iPhone. Ainda que tenha já smartwatches e wireless ear buds e fazer um sucesso absurdo no mercado, não possui, ainda, um game changer, que possa suceder ao iPhone.

Contudo, o CEO da gigante da tecnologia e alguns executivos ligados à empresa têm deixado algumas pistas que dão a entender que a Apple pretende dar um grande salto no campo da realidade aumentada.