COVID-19 faz disparar apostas online em jogos de fortuna ou azar

Não, a COVID-19 não parou tudo! Aliás, há segmentos de negócio em que as receitas dispararam. O confinamento levou a que muitos negócios crescessem ainda mais e um dos exemplos é as apostas online.

De acordo com dados recentes, as apostas ‘online’ em jogos de fortuna ou azar cresceram para 2,3 mil ME no 1.º semestre (em volume de apostas).

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos revelou hoje o relatório do Impacto da COVID-19 no Jogo Online. De acordo com as informações, o volume de apostas ‘online’ em jogos de fortuna ou azar atingiu 2,3 mil milhões de euros, no primeiro semestre, valor 1,7 vezes superior ao do período homólogo.

Os resultados observados demonstram que a pandemia de COVID-19 teve impacto no mercado dos jogos e apostas ‘online’, “traduzindo-se em variações significativas e atípicas no volume de apostas realizado, contrariando as tendências normais de crescimento que vinham sendo observadas em período anterior”, refere o ministério, no comunicado publicado online.

As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os efeitos da pandemia já se refletiram na economia portuguesa no segundo trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair 16,5% face ao mesmo período de 2019,