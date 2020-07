2K Games já revelou as capas de NBA 2K21

Após a tímida apresentação no evento online que a Sony levou a cabo no passado dia 12 de junho (ver aqui), eis que já são conhecidas mais novidades sobre NBA 2K21.

As capas do próximo jogo da 2K Games já são conhecidas (incluindo uma edição de homenagem a um desportista excecional)

O vídeo utilizado para a apresentação de NBA 2K21, no evento The Future of Gaming (iniciativa da Sony Playstation) foi bastante escasso em pormenores.

As honras da apresentação foram dadas, na altura, a Zion Williamson dos New Orleans Pelicans, que virá a ser uma das capas do jogo quando for lançado. Zion será a capa da edição standard do jogo para as consolas de Próxima Geração (Playstation 5 e Xbox Series X).

A honra de aparecer na capa da edição standard do jogo para a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, cabe a Damian Lillard, dos Portland Trail Blazers.

“O Legado de Kobe continua em NBA 2K”

Entretanto, a 2K Games decidiu e bem, prestar uma homenagem um fantástico basquetebolista e excecional desportista, que desapareceu prematuramente no ano passado, Kobe Bryant.

Sendo assim uma edição especial do jogo será disponibilizado para todas as consolas (Atual e Próxima Geração) com o Black Mamba como capa. Trata-se da MAMBA FOREVER EDITION.

Depois da extraordinária edição de NBA 2K20, esperamos com especial antecipação, quais as melhorias e novidades que esta nova versão irá trazer. NBA 2K20, tal como podem ver aqui, representa um expoente máximo no que respeita a jogos de basquetebol (especificamente NBA) e como tal, a fasquia encontra-se muito alta.

Ainda falta um pouco para o lançamento do jogo, mas as pré-reservas das várias edições do jogo, já se encontram disponíveis.

NBA 2K21