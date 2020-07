A OnePlus há muito que anda a anunciar um lançamento que marcará “novos começos”. A empresa vai iniciar a venda de um smartphone posicionado numa gama média o que será um momento de viragem na estratégia da empresa. É o OnePlus Nord.

Depois de muita informação partilha com os fãs, chegou finalmente o momento de revelar mais pormenores sobre o lançamento. Sem possibilidade de criar um evento com público na assistência, o lançamento do OnePlus Nord será feito no universo da realidade aumentada.

A OnePlus, uma vez mais, utilizou as suas redes sociais para divulgar a data de lançamento do novo smartphone OnePlus Nord. Além da data, revelou ainda pormenores de como é que será possível assistir ao evento.

OnPlus Nord – Prepare o seu smartphone para assistir ao evento

O OnePlus Nord será apresentado no dia 21 de julho, uma terça-feira, às 15 horas no horário de Lisboa. Além do modelo vir definir uma nova aposta da OnePlus no mercado dos smartphones, o seu lançamento ainda terá um fator de espetacularidade acrescido.

A OnePlus está assim a preparar tudo para que possa assistir ao lançamento do Nord através de Realidade Aumentada.

Para tal já disponibilizou uma app para Android e terá também para iOS. Assim, esta app irá permitir transformar a sua sala no palco do evento. Este será então o primeiro evento de apresentação de um smartphone em Realidade Aumentada.

Homepage: OnePlus

Preço: Gratuito

O design, as características e a pré-reserva

O OnePlus Nord será lançado, portanto, com o processador Snapdragon 765G de 7nm. Deverá vir equipado com um ecrã de 6,55 polegadas AMOLED e com uma taxa de atualização de 90Hz. O sistema operativo é o Android 10, logicamente personalizado pela OxygenOS 10.0.

Sobre as câmaras, o CEO da marca veio adiantar que se trata de um smartphone com “flagship camera”, ou seja, teremos um smartphone de gama média com câmara de modelo de topo. Esta afirmação vem na sequência de mais um série de Histórias no Instagram onde se destaca com completo sistema de câmaras com OIS.

Sobre as câmaras, um rumor recente aponta para que o sensor principal seja de 48 MP, auxiliado por uma câmara ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 5 MP, além de um último sensor dedicado às fotografias com efeito desfocado de 2MP.

Na frente, tal como já havíamos referido, haverá duas câmaras, uma de 32 MP e outra de 8 MP.

O design já surgiu num vídeo de promoção que pode ser visto em seguida:

Também a caixa já foi revelada, contudo, não há nada que se destaque verdadeiramente, a não ser o seu tamanho. Trata-se de uma grande caixa para um smartphone… mas aparentemente é muito resistente.

O OnePlus já passou por uma primeira campanha de pré-reserva e amanhã inicia-se uma nova campanha, com limite de unidades de reserva. Estas reservas obrigam ao pagamento de 20 € que será depois transformado num voucher para a compra do smartphone. Além disso, quem fizer a pré-reserva irá receber um presente da marca.

Por fim, no dia 15 de julho, as pré-reservas abrem novamente por 24 horas, aí sem limites.

Até ao dia 21, data do grande lançamento, ficaremos atentos a todas as novidades que a marca for revelando.