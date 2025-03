Reserva de Lost Soul Aside já se encontra disponível

Lost Soul Aside é, tal como vimos aqui, um dos jogos em destaque no universo Playstation 5 e que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios chineses, UltiZero Games.

A equipa de desenvolvimento chinesa UltiZero Games encontra-se a ultimar os preparativos para o lançamento de Lost Soul Aside, o seu próximo jogo.

Trata-se de um RPG de aventura e ação que está a gerar fortes expetativas e que vai chegar à Playstation 5 ainda este ano, a 30 de maio.

Combinando uma narrativa profunda com um sistema de combate dinâmico inspirado nos melhores títulos de RPG e ação, Lost Soul Aside oferece uma aventura onde os jogadores controlam Kaser, um jovem guerreiro na sua épica odisseia para salvar a sua irmã e sobreviver num mundo devastado por um mal ancestral.

Num mundo estranho e oprimido, controlado pela figura do Imperador, Kaser pertence aos rebeldes mas agora vai ter de lutar outra luta. No decorrer de uma misteriosa tempestade de meteoritos, a alma da sua irmã, Louisa, foi levada. Kaser, na companhia de um novo e misterioso aliado, vai fazer tudo para trazer a sua irmã de volta do além, percebendo que essa chuva de meteoros não foi um fenómeno natural.

Na realidade, essa tempestade, marcou a chegada dos Voidrax, invasores de outra dimensão que procuram destruir outras espécies e sugar a energia das suas almas.

Com as suas novas habilidades, Kaser tem de viajar por mundos e dimensões e enfrentar cara a cara inimigos aterradores para salvar a sua irmã e a humanidade.

Durante a sua jornada, Kaser percorrerá mundos desconhecidos para cumprir a sua missão, reunindo uma grande variedade de armas que proporcionarão inúmeras possibilidades táticas ao jogador.

Recentemente foi revelado que a pré-encomenda do jogo já pode ser feita, com brindes especiais... Estarão disponíveis duas edições do jogo:

Edição Standard (física ou digital): com um preço de 69,99€

(física ou digital): com um preço de 69,99€ Edição Digital Deluxe : com um preço de 79,99€ e inclui: Lost Soul Aside Três cosméticos de fragmentos de armas Skin de Arena: Golden Blaze Melhoramento de saúde Ruby Necklace Melhoramento de XP Gemstone Badge Banda sonora digital Livro de ilustrações digital

: com um preço de 79,99€ e inclui:

Todas as reservas incluirão:

Traje da revelação inicial de Kaser: A Origem

10 Poções Superiores no jogo

500 moedas Ouro Divino no jogo

Lost Soul Aside chega a 30 de maio a Playstation 5 e PC.