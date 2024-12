2025 será o ano de Lost Soul Aside

Lost Soul Aside, um RPG de ação e aventura desenvolvido pelo estúdio chinês UltiZero Games, já tem data de lançamento para a Playstation 5.

A Sony Playstation revelou recentemente um novo trailer de jogabilidade para o próximo jogo dos estúdios chineses UltiZero Games, Lost Soul Aside.

Trata-se de um RPG de ação e aventura que será lançado para Playstation 5 e que, conforme podem ver pelo trailer agora revelado, promete.

Lost Soul Aside é um RPG sofisticado para um jogador, que combina combates intensos e dinâmicos com um ambiente de fantasia sombria. Desde que foi anunciado em 2017, o título tem captado a atenção graças à sua qualidade gráfica impressionante e jogabilidade fluida.

O jogador veste a pele de um personagem que parte numa aventura para salvar a sua irmã e, tal como descrito pelos desenvolvedores do jogo, salvar também toda a humanidade. Pelo que conseguimos ver pelo trailer, existem inimigos vários que o jogador terá de enfrentar. Inimigos esses que ameaçam o nosso mundo e que serão eles que terão de ser derrotados e destruídos.

Pelo que ainda nos é dado a perceber, o nosso herói usa uma espada que pode combinar com outros ataques formando poderosas combos que serão importantes para lutar contra os muitos bosses que estão prometidos no jogo.

Pelo caminho, o nosso personagem irá aprender novas habilidades e melhorar as suas armas e equipamento.

Lost Soul Aside está a ser desenvolvido pela UltiZero Games no âmbito do China Hero Project, uma iniciativa que apoia criadores de videojogos na China com o objetivo de alcançar um público global.

Lost Soul Aside será lançado em 2025 para Playstation 5 e PC (versão Playstation 4 cancelada).