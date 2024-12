A Google tem no Chrome um ativo único no seu ecossistema alargado. Este browser é parte centrar do Android e por isso deve estar otimizado para ser o mais eficiente possível. Agora, e numa novidade futura, a Google está a tornar o Chrome para Android ainda mais eficiente no smartphone.

O Google Chrome para Android está a facilitar lidar com separadores confusos, introduzindo a nova funcionalidade Arquivar separadores duplicados. Recentemente, identificou-se uma nova mensagem de commit no Chromium Gerrit e uma flag que sugere o desenvolvimento desta funcionalidade no Chrome Canary, o seu browser experimental.

A funcionalidade, conforme descrita pela Google, deteta se tem vários separadores abertos que levam à mesma página web. Mantém apenas a versão utilizada mais recentemente e arquiva o restante para reduzir o número de separadores abertos ao mesmo tempo. Além disso, a Google também tem vindo a testar um recurso “Tab Declutter” há algum tempo.

O recurso arquiva separadores que não são utilizados há algum tempo. Por predefinição, os separadores inativos durante sete dias são movidos para uma secção “Inativo”, mas com esta funcionalidade pode optar por alterar para 14 ou 21 dias, ou até mesmo desligá-lo completamente. Mesmo assim, as guias de ficheiros não são eliminadas e ainda pode aceder a elas conforme necessário.

Ambas as funcionalidades podem ser ativadas nas definições do Chrome, e os utilizadores que pretendam experimentá-las antecipadamente podem ativá-las através da página de funcionalidades experimentais do Chrome, acessível digitando chrome://flags. Procure “Android Tab Declutter” e “Archive All Duplicate Tabs” para começar.

A capacidade de gerir separadores duplicados no Chrome para Android está ligada ao recurso Tab Declutter. Como resultado, já não pode localizar separadores duplicados individualmente. Em vez disso, este recurso cuida deles para si.

A versão móvel do Chrome está agora a aumentar a segurança, especialmente quando visita sites inseguros e não HTTPS. Agora obtém a definição “Utilizar sempre ligações seguras”, tal como no Desktop. Em breve, também poderá aceder aos seus separadores e favoritos recentes através da função de pesquisa dos smartphones Android, com vários sinalizadores no Chrome Canary a sugerir o seu desenvolvimento.