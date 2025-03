O tema do nuclear está sempre latente e presente, desde a invasão da Ucrânia. O mundo está diferente e há cada vez mais o anseio de meter as mãos nestas armas como garantia de segurança. Existem hoje 9.605 armas nucleares disponíveis globalmente, China lidera no crescimento do arsenal.

Cada vez há mais armas nucleares

Atualmente, existem mais de 9.605 armas nucleares “disponíveis para uso” a nível global, um aumento face às 9.585 do ano passado.

Os arsenais nucleares estão a crescer em todo o mundo, com a China, a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão a expandirem ativamente as suas capacidades. Um relatório da ONU alerta que os esforços de desarmamento estão a “deteriorar-se”, aumentando os riscos globais.

Os números mais recentes indicam que mais de 9.605 armas nucleares estão agora prontas para ser utilizadas, um aumento face às 9.585 registadas no ano anterior. Destaca-se que 40% destas armas estão preparadas para uso imediato, posicionadas em submarinos, mísseis terrestres e aeronaves bombardeiras.

Estatísticas da Norwegian People’s Aid e da Federation of American Scientists revelam que a China possui agora 600 ogivas “disponíveis para uso”, refletindo um aumento contínuo do seu arsenal. A Índia tem 180, enquanto o Paquistão possui 170. A Coreia do Norte, apesar do seu isolamento, conta com 50 armas nucleares operacionais.

Os Estados Unidos, embora tenham reduzido o seu inventário total, ainda mantêm 3.700 armas nucleares operacionais, enquanto a Rússia possui 4.299.

Esta trajetória ascendente continuará…, a menos que haja um avanço no controlo de armamentos e nos esforços de desarmamento.

Alertou Hans M. Kristensen, da Federation of American Scientists, sublinhando a necessidade de uma intervenção diplomática urgente.

Progresso dos tratados e esforços globais

Apesar do aumento preocupante dos arsenais, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPNW) está a ganhar força. Com o aumento das tensões, “o TPNW é um ponto de esperança no horizonte”, afirmou Raymond Johansen, da Norwegian People’s Aid.

O tratado registou novos compromissos em 2024, com a Indonésia, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa e as Ilhas Salomão a ratificarem-no oficialmente. Isto significa que metade de todos os Estados elegíveis já assinaram, ratificaram ou aderiram ao tratado. Vários outros países estão nas fases finais do seu processo de ratificação, o que pode indicar mais progressos em 2025.

O Ban Monitor destaca que 70% de todos os Estados-membros da ONU apoiam o tratado, representando 80% da população de países não detentores de armas nucleares. Os defensores do TPNW argumentam que a dissuasão nuclear é uma estratégia pouco fiável e perigosa, apelando a uma transição para o desarmamento total.

O Secretário-Geral da Norwegian People’s Aid reforçou esta posição, afirmando:

A adesão ao tratado continua a crescer, fortalecendo a norma global contra as armas nucleares e aumentando a estigmatização destas armas.

Desafios ao desarmamento nuclear e obstáculos políticos

Apesar destes avanços, permanecem desafios significativos. Nove Estados com armas nucleares, juntamente com 34 países sob o “guarda-chuva nuclear”, que dependem da dissuasão estendida, são considerados os principais entraves ao desarmamento.

O Ban Monitor mostra tanto o problema—o crescimento dos arsenais—como a solução—o apoio ao TPNW.

Disse Melissa Parke, Diretora Executiva da ICAN.

Segundo ela, o TPNW é o único tratado que proíbe explicitamente as armas nucleares e oferece um caminho verificável para o desarmamento.

O relatório também destaca a hesitação da União Europeia em tomar medidas decisivas, apesar dos seus compromissos formais no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Os analistas argumentam que vários países europeus continuam a manter alianças nucleares enquanto demonstram relutância em aderir plenamente ao TPNW. No entanto, algumas discussões em curso em certos Estados da UE sugerem que mudanças políticas podem ser possíveis no futuro.

A posição da Austrália e preocupações com a segurança global

Na Terceira Reunião dos Estados Partes do TPNW, em Nova Iorque, representantes da ONU alertaram que “instrumentos críticos de desarmamento estão a ser enfraquecidos.”

Izumi Nakamitsu, Alta Representante da ONU para os Assuntos de Desarmamento, expressou preocupação de que a instabilidade global possa reforçar a “falsa narrativa” de que as armas nucleares são o “último garante de segurança.”

Embora a Austrália ainda não tenha assinado o TPNW, um representante oficial está a assistir às negociações como observador. O Primeiro-Ministro Anthony Albanese manifestou anteriormente interesse em aderir ao tratado antes das eleições de 2022, mas o governo ainda não tomou medidas concretas.

O governo australiano partilha a ambição dos Estados Partes do TPNW de um mundo sem armas nucleares.

Afirmou um porta-voz do Departamento de Relações Exteriores e Comércio (DFAT) à Australian Broadcasting Corporation.

O porta-voz reafirmou o compromisso da Austrália com a não proliferação nuclear e o TNP, declarando:

O melhor caminho para avançar na não proliferação e no desarmamento nuclear é garantir que o TNP seja implementado e desenvolvido.

A Austrália mantém-se envolvida no TPNW, mas ainda não assumiu um compromisso formal, citando preocupações com mecanismos de verificação e cumprimento.

Continuamos a reforçar o regime global de não proliferação e desarmamento nuclear através de esforços práticos e construtivos para evitar a disseminação de armas nucleares, reduzir o risco do seu uso e criar vias para a sua eliminação.

Acrescentou o representante do DFAT.