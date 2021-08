Rescue Operations Simulator, o jogo de simulação de resgates

Os estúdios polacos Crimson Lion Entertainment (responsáveis por Pet Hotel) anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Rescue Operations Simulator.

Trata-se de um título que vai levar os jogadores a participar em missões de salvamento em desastres de grandes proporções, baseados em eventos reais.

Tal como o nome indica, Rescue Operations Simulator é um jogo sobre desastres de grandes proporções e as respetivas missões de salvamento. Os eventos do jogo bebem influência de desastres reais que ocorreram na realidade.

O jogador é o líder da USAR (Urban Search and Rescue ou em português, Unidade Urbana de Busca e Salvamento) e participa em variadas missões no decorrer de vários cenários de desastres e catástrofes urbanas. Até um cão de salvamentos não faltará.

O objetivo é claro: salvar vidas!

O jogador vai-se ver perante vários cenários de catástrofe onde as decisões rápidas farão a diferença entre a vida e a morte das vítimas inocentes.

E essas decisões começam logo com a escolha do local a partir de onde irá começar as operações. Rescue Operations Simulator é um jogo que tem uma forte dose de estratégia e a escolha do ponto de partida para as operações, é importante, pois facilitará (ou não) o acesso a potenciais vitima.

Segundo os responsáveis por Rescue Operations Simulator, cada vez que se iniciar um cenário, a localização das vítimas, dos perigos e dos obstáculos será diferente. Dessa forma, o objetivo será o de diminuir qualquer sensação de repetição.

Outro aspeto importante nas missões de salvamento passam por uma grande prontidão dos profissionais. Antes de partir para cada cenário de desastre, o jogador terá de escolher sensatamente quais as ferramentas e equipamentos pesados mais adequados, para a situação que vai encontrar.

Por outro lado, sendo líder de uma equipa de especialistas de busca e salvamento, cabe ao jogador instruir e coordenar os diferentes membros da sua equipa. Cada qual tem o seu set de skills, de forma a que a sua coordenação é de grande importância, para o salvamento do máximo número de vítimas, em tempo útil.

Outra parte importante do jogo passará por gerir, manter e desenvolver a base de operações. Com origem em fundos estatais, donativos e outras receitas extraordinárias, o jogador terá de conseguir apetrechar a sua base com as ferramentas e máquinas essenciais para se sentir melhor preparado para futuros desastres.

Rescue Operations Simulator será lançado este ano, para PC.