Quando compra um equipamento tecnológico escolhe os que são mais amigos do ambiente?

É cada vez mais urgente que tomemos consciência das alterações climáticas e, assim, adotemos novos comportamentos e façamos escolhas responsáveis e ecológicas no nosso dia-a-dia.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se quando compra um equipamento tecnológico costuma escolher os que são mais amigos do ambiente? Participe!

As notícias diárias mostram que o planeta Terra precisa da nossa atenção de forma a que consigamos mudar hábitos e adotar estratégias ecológicas como forma de tentar equilibrar e combater as alterações climáticas. Temos assistido a fenómenos extremos menos bons, mas cada vez mais frequentes na Natureza, nomeadamente o calor muito elevado e temperaturas atípicas, incêndios incontroláveis, chuvas intensas, inundações, entre outros.

Desta forma, o mundo tecnológico tem um papel fundamental nesta questão, no sentido em que praticamente todas as pessoas no mundo têm pelo menos um smartphone e um computador, entre outros equipamentos. Algumas empresas do ramo já têm mostrado esforços para o desenvolvimento e produção de produtos mais ecológicos. Recentemente mostrámos que a Microsoft havia adicionado uma nova forma de encerrar as Xbox para poupar energia e, assim, proteger o ambiente.

Para além disso, temos também cada vez mais alternativas sustentáveis como, por exemplo, a crescente oferta no segmento dos carros elétricos para substuitir os veículos movidos a combustão. Cabe então também ao utilizador fazer escolhas ecológicas e responsáveis de forma a contribuir para um problema que nos devia preocupar a todos.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se quando compra um equipamento tecnológico costuma escolher os que são mais amigos do ambiente? Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

