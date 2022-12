As promoções de Natal da Sony Playstation já chegaram, fornecendo ideias para quem ainda não sabe o que comprar para os seus familiares e amigos.

Com muitas e boas ofertas, venham ver mais.

Até ao próximo dia 28 de dezembro, a Sony Playstation apresenta as suas promoções de Natal, que englobam alguns títulos bastante apetecíveis. Promoções estas que estarão em vigor nos pontos de venda habituais e que acedam à promoção.

Por exemplo, entre as ofertas disponíveis encontra-se o fantástico Horizon Forbidden West, que tivemos o prazer de experimentar (ver aqui), cujas edições custam todas menos 30€. Dessa forma a versão para PlayStation 5 encontra-se com preço promocional de 49,99€ enquanto que a versão para PlayStation 4 se encontra a 39,99€.

Outro fantástico jogo presente na promoção, é Gran Turismo 7 (que também experimentámos aqui). Tal como Horizon Forbidden West, recebeu forte corte nos preços das suas edições, sendo que a da PlayStation 5 se encontra com valor promocional de 49,99€, enquanto a versão para PlayStation 4 por 39,99€.

Mas há mais... a lista envolve alguns outros grandes títulos do universo Playstation.

A fantástica coleção UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões, encontra-se disponível por um PVP estimado de 19,99€, o eletrizante Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, com um PVP estimado de 39,99€, o épico Ghost of Tsushima Director's Cut está com um PVP estimado de 39,99€ ou Death Stranding Director's Cut que se encontra com um PVP estimado de 19,99€.

Muitos outros jogos podem ser encontrados em promoção deste Natal da Sony Playstation, incluindo The Last of Us Parte I Remake com preço promocional de 59,99€.

Para rematar, destacar ainda que esta promoção de Natal (nos pontos de venda aderentes) compreende ainda o bundle que inclui o comando sem fios DualSense e FIFA 23 por um PVP estimado de 99,99€.