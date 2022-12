GALAX lista a placa gráfica GeForce RTX 4090 Ti por engano. Estará para breve?

Nos dias que correm são raros os equipamentos tecnológicos conhecidos apenas no dia do seu lançamento oficial. Isto porque os vários leaks acabam por dar a conhecer antes do tempo aquilo que as marcas estão a preparar.

Assim, depois que a Nvidia apresentou a sua nova gama de placas gráficas GeForce RTX 40, a marca GALAX listou agora o modelo GeForce RTX 4090 Ti. Mas a dúvida fica no ar: terá sido mesmo um engano ou esta GPU pode estar a chegar em breve?

GALAX lista o modelo gráfico GeForce RTX 4090 Ti

A Nvidia estreou oficialmente a sua nova gama de placas gráficas em setembro, começando por lançar os dois modelos mais poderosos: a GeForce RTX 4090 e a RTX 4080. No entanto, muitos são os rumores de que a fabricante norte-americana pode estar a preparar também um modelo ainda mais avançado, nomeadamente a GeForce RTX 4090 Ti.

Para já ainda não existem informações concretas sobre este modelo, mas recentemente a empresa GALAX listou este modelo supostamente por engano. O modelo poderia ser encontrado na página inicial do site oficial da marca, no entanto atualmente o detalhe 'Ti' foi retirado, permanecendo apenas o nome GeForce RTX 4090 HOF.

HOF significa 'Hall of Fame' e respeita ao modelo da gama mais premium desenvolvido pela marca. Atualmente, o modelo HOF da RTX 4090 conseguiu ser a placa gráfica mais rápida do mundo após overclock.

Para já, esta GPU é a mais poderosa de todas as existentes no mercado e, dessa forma, poderia não fazer sentido o lançamento de uma variante Ti ainda mais potente. Por outro lado, e como se costuma dizer que 'onde há fumo há fogo', devido às revelações anteriores, espera-se que este modelo da Nvidia também possa ser desvendado nos próximos tempos.

Espera-se que a RTX 4090 Ti traga 18.176 núcleos CUDA, 568 núcleos Tensor e 142 núcleos RT. Trará ainda uma memória de 24 GB GDDR6X a 24 Gbps com interface de 384 bits. O consumo energético deverá ainda ser entre 10% a 20% acima da RTX 4090.