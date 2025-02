Promoção “Continua a Jogar” na PlayStation Store

A Playstation Store continua a lançar regularmente várias campanhas de jogos e desta feita, chegou a iniciativa "Continua a Jogar". Venham ver...

A Promoção "Continua a Jogar" chegou à PlayStation Store, o que é o mesmo que dizer que, novos descontos se encontram em vigor na loja da Playstation.

Com esta iniciativa da Sony Playstation, os jogadores podem contar com uma seleção de mais de 700 jogos (e não só), para PlayStation 4 e PlayStation 5, com descontos até 60%, e que ficarão disponíveis até ao próximo dia 5 de março.

Encabeçados por jogos como Diablo IV: Vessel of Hatred ou The Callisto Protocol, a lista promete bastantes horas de diversão, a preços mais reduzidos.

Podem ver de seguida, alguns dos principais destaques desta iniciativa:

Assassin's Creed Mirage para Playstation 4 e Playstation 5: 19,99€

Bloodborne The Old Hunters para Playstation 4: 9,99€

Dead Island 2 Ultimate Edition para Playstation 4 e Playstation 5: 27,99€

Diablo IV: Vessel of Hatred - Edição Standard para Playstation 4 e Playstation 5: 27,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut para Playstation 4: 29,39€ e para Playstation 5: 39,99€

Bundle Triplo Crash + Spyro para Playstation 4: 34,99€

Marvel's Spider-Man: Edição Jogo do Ano para Playstation 4: 29,99€

Remnant II - Deluxe Edition para Playstation 5: 29,99€

The Callisto Protocol - Digital Deluxe Edition para Playstation 4 e Playstation 5: 17,99€

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões para Playstation 5: 19,99€