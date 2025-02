Gripe H5N1 será a nova ameaça depois da COVID-19?

Depois de tudo o que aconteceu com a COVID-19, agora há uma nova ameaça ao mundo. Falamos da gripe H5N1 e o alerta vem do especialista de Saúde Pública Francisco George.

gripe H5N1 é uma doença causada pelo vírus influenza

A gripe H5N1, também conhecida como gripe aviaria, é uma doença causada pelo vírus influenza A (H5N1), que afeta principalmente aves, mas pode infetar mamíferos, incluindo humanos. O vírus é altamente patogénico e pode causar surtos graves em aves domésticas e selvagens. Para Francisco George...

Nós temos é que estar preparados agora, mais do que nunca, para novos fenómenos. Há ameaças no horizonte", declarou em entrevista à agência Lusa, precisando tratar-se "do vírus da gripe H5, que está a circular, sobretudo, em aves e em bovinos, (...), inclusivamente, nas vacas leiteiras"

Francisco George observa que existe perigo nos aviários e nas explorações de gado, onde há contacto com os seres humanos, salientando que os riscos "têm que ser bem controlados (...) no local onde surge o problema, (...) para combater e impedir a propagação do vírus".

O primeiro surto da gripe aviária causada pelo H5N1 ocorreu em Hong Kong, em 1997, tendo sido controlado através do abate em massa de 1,5 milhões de aves domésticas.