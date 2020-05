Project Warlock, reviver o passado nas consolas

Foi recentemente apresentada a data de lançamento para consolas de Project Warlock, um shooter “à antiga” que certamente irá fazer sorrir muitos dos que foram jogadores nos últimos anos do século passado.

Após ter saído para PC, em 2018, Project Warlock prepara-se para chegar às consolas atuais.

Project Warlock é um shooter lançado em 2018, cuja curiosidade maior tenha sido talvez o facto de ter sido criado por um jovem polaco de 18 anos apenas, Jakub Cislo.

O jogo apresenta claras influências de jogos de outras eras, nomeadamente Heretic ou do Doom original. A razão para isto ter acontecido é o facto de o pai de Jakub ser apreciador destes jogos e ter, dessa forma, influenciado o filho.

Com fortes influências de DooM, este shooter retro, terá uma jogabilidade não linear e frenética no decorrer da qual iremos defrontar diferentes inimigos e obstáculos, culminando em brutais combates com poderosos bosses.

As influências de Doom são claras!

Mas há mais… todos os viciados no efeito de “procura pelo easter egg” do Doom original, também vão poder fazê-lo aqui.

De forma a que Project Warlock tenha sido desenvolvido, foi lançada uma campanha Kickstarter para recolher apoio financeiro e o sucesso dessa mesma campanha possibilitou o lançamento do jogo para PC em 2018.

No entanto, o objetivo de Jakub era o de trazê-lo para as consolas também, pelo que agora, parece que isso se vai concretizar. E já tem data marcada.

Project Warlock vai chegar à Playstation 4 a 9 de junho, à Nintendo Switch a 11 de junho e a 12 de junho será a vez da Xbox One.