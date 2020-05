Listen On Repeat: Ouça a sua música preferida no YouTube sem parar!

Para além dos vídeos, o YouTube é a plataforma mais usada na Internet para reproduzir as nossas músicas preferidas. E quando gostamos mesmo de uma música, a nossa vontade é estar constantemente a ouvi-la.

No YouTube existe uma forma de se ativar a repetição dos temas, mas é necessário intervir manualmente. No entanto, felizmente, há muitas extensões e sites de terceiros que fazem isso na perfeição! Vamos então conhecer o Listen On Repeat.

Quantas vezes já não lhe aconteceu estar deliciado a ouvir aquela música que adora e, no fim, passar para outra completamente diferente ou que não gosta tanto?

Ao gostarmos muito de um tema, porque nos faz ter boas sensações ou porque tem algum significado para a nossa vida, a vontade é estar a ouvir por mais do que uma vez ou, como é costume dizer, ouvir até enjoar.

Pois bem, mas no YouTube, esse processo exige que se clique regularmente na opção repetir, com o botão direito do rato em cima do vídeo. Também existem várias extensões para o efeito, mas a grande parte encontra-se na Chrome Web Store, para o browser da Google.

Listen On Repeat: para ouvir a sua música preferida no YouTube sem parar

Ao pesquisar uma forma simples de ouvir as músicas de que mais gosto sempre em loop, encontrei o serviço Listen On Repeat. É uma plataforma bastante fácil de se perceber como funciona e então decidi divulgar pois, tal como me foi útil a mim poderá ter também utilidade aos leitores. Outra boa notícia é que não tem publicidade a interromper a reprodução.

Para começar já a ouvir os seus temas sem parar, aceda ao site Listen On Repeat. Depois basta pesquisar pela sua música preferida.

Assim que clicar no Play, a música vai reproduzir repetidamente até que dê ordem em contrário ao serviço.

De resto, o site tem muitas funcionalidades semelhantes ao YouTube, como por exemplo, criar playlists onde poderá adicionar músicas que também serão repetidas em loop.

Pode ainda consultar o TOP 10 das músicas mais ouvidas, aceder ao histórico de temas que já ouviu, colocar ‘gostos’ nas músicas preferidas e aceder à lista de todas elas, entre outros.

Se conhecem outros serviços do género, partilhem connosco nos comentários.