Com desenvolvimento dos estúdios polacos Asmodev, Priest Simulator é um shooter bastante diferente daqueles a que estamos acostumados.

Tal como o nome indica, quem está por detrás das armas neste jogo de ação é, nada mais, nada menos que... um padre. Mas não se trata de um típico padre católico. Venham ver!

Tal como temos vindo a acompanhar aqui no Pplware, ao longo dos últimos meses, a Polónia tem-se vindo a revelar como uma fonte bastante profícua de videojogos.

Jogos de ação, de estratégia ou simulação têm vindo a ser desenvolvidos e lançados com origem em equipas polacas e hoje, vimos revelar-vos mais um: Priest Simulator.

Nas palavras dos seus criadores, Priest Simulator é um Mockumentaries, ou seja, um documentário a fingir, ou uma paródia a temas mais sérios e que simula filmagens reais.

Priest Simulator é um shooter que, tal como o nome indica, apresenta um padre como principal protagonista. No entanto, não se trata de um padre qualquer, nem se trata de um sacerdote a que habitualmente estamos habituados.

O jogador controla Orlok, um astuto vampiro que acidentalmente (e sem que se saiba mais detalhes) se torna padre, na cidade de San Ville, uma cidade estranha e envolta num ambiente absolutamente grotesco e absurdo.

Pouco se sabe acerca das motivações por detrás de Orlok, mas sabemos que o jogo é um shooter e como tal, o jogador vai defrontar uma seita denominada de Shatanists, ao mesmo tempo que cuida e protege os crentes da cidade. Enquanto explora a cidade de San Ville e as zonas circundantes, Orlok será solicitado para outros tipos de atividades que envolvem exorcismos, administrar sacramentos ou mesmo participar na renovação da Igreja local.

Como curiosidade o facto da equipa de desenvolvimento dos estúdios Asmodev ter mantido a língua original (polaco) no jogo mas com clara preocupação pelos jogadores do resto do Mundo, tendo preparado dobragens em inglês.

Por fim, uma palavra de nota para a banda sonora, produzida pela banda de Black Meta, Gruzja.

Priest Simulator acaba de chegar ao Steam em Acesso Antecipado com a disponibilização de 17 missões distintas.

Segundo os responsáveis dos estúdios Asmodev, no decorrer dos próximos meses, espera-se que o jogo cresça bastante, não só através da inclusão de mais missões, como também de melhorias e afinações e também da adição de novas línguas dobradas.

"O jogo será lançado com uma história principal completa, mas a própria natureza sandbox do projeto oferece uma vasta oportunidade para o expandir com missões secundárias, novos locais e mecânicas adicionais. Esperamos conseguir expandir o jogo nesses aspectos mais específicos, ao mesmo tempo em que respondemos ao feedback dos jogadores", referiu Patryk Bąk, um dos elementos dos estúdios Asmodev.

“Priest Simulator corresponde ao fim de vários anos de experimentação e procura pelo nosso próprio estilo. Felizmente conseguimos fazê-lo mesmo a tempo. Aqui na Asmodev adoramos produzir Mockumentaries.” referiu um dos elementos da equipa, Michał Jodłowiec.

Priest Simulator já se encontra em Acesso Antecipado no Steam e os responsáveis pelo jogo, têm expetativas para o lançamento posterior para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One.