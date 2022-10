Fármaco para diabetes usado para emagrecer? A culpa é do TikTok

Há um fármaco para diabetes que também é usado na perda de peso. A embalagem custa cerca de 120 euros, mas é comparticipada a 90% pelo SNS, o que significa que o estado está a apoiar um fármaco que está a ser usado para outros fins.

Parte da culpa é do TikTok, pois é nessa rede social que o fármaco se tornou popular.

Fármaco para a diabetes tipo 2 custou 26 milhões de euros ao SNS

Em pouco mais de um ano, um fármaco para a diabetes tipo 2 receitado para obesos e pessoas que querem emagrecer custou 26 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. A revelação é do Jornal Público.

Segundo o Expresso, a substância ativa deste fármaco que é vendido numa caneta injetável chama-se semaglutido e tornou-se popular nas redes sociais - especialmente no Tik Tok - no qual milhares e milhares de jovens partilham vídeos exibindo corpos cada vez mais magros e relatam as perdas de peso semanais.

Sabe-se ainda que em Portugal, uma embalagem deste fármaco custa cerca de 120 euros. No entanto, como o medicamento é comparticipado em 90% com receita médica, fica apenas a 12 euros.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), o semaglutido já custou 18,2 milhões de euros ao SNS, mais do dobro dos encargos do ano anterior (7,5 milhões).