Hora de Inverno está quase a chegar! Relógios vão atrasar 60 minutos

A hora legal de Portugal continental coincide com o tempo universal coordenado (UTC) no período compreendido entre a 1 hora UTC do último domingo de outubro e a 1 hora UTC do último domingo de março seguinte (hora de inverno).

Na madrugada de domingo os relógios devem ser atrasados 60 minutos (muitos já fazem este processo automaticamente).

Mudança da hora acontece há mais de 100 anos...

É já na madrugada do próximo domingo que muda a hora em Portugal Continental e na Madeira. Na madrugada de domingo (30 de outubro) em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 02h00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01h00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01h00 da madrugada de domingo, passando para as 00h00. A hora legal voltará depois a mudar em março de 2023, marcando a mudança para o regime de verão.

Esta mudança existe há mais de 100 anos. Começou durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se poupar energia.Portugal já testou acabar com a mudança de hora. No início do século, experimentou manter a de inverno e entre 1967 e 1975 experimentou manter a de verão. Mas tudo voltou ao mesmo.