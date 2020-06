Playstation Plus faz 10 anos e está de parabéns

O serviço Playstation Plus está de parabéns. Parece que ainda foi ontem que foi lançado, mas a realidade é que já faz 10 anos.

Bonita idade para um serviço tão importante para a comunidade Playstation como é o PS Plus. Venham ver quais as novidades de julho que traz consigo.

Conforme todos os possuidores de Playstation sabem, o serviço Playstation Plus é um produto da Sony extremamente completo que possibilita variadas mais-valias a quem o subscreva. Estou a referir-me a regalias como jogos gratuitos, conteúdos exclusivos, acesso antecipado, trailers em primeira mão,…

Foi no dia 29 de junho de 2010 que o serviço foi apresentado ao mundo, ou seja, o PS Plus fez 10 anos no passado dia 29.

Segue uma infografia do serviço desde então:

Para assinalar esta data, em julho, os subscritores do PlayStation Plus poderão descarregar, sem custos adicionais, três jogos para a PlayStation 4: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Erica. Estes jogos estarão disponíveis a partir do próximo dia 7 de julho.

NBA 2K20

Para todos os apaixonados pela maior competição de basquetebol do Mundo, eis uma oportunidade de ouro: NBA 2K20.

NBA 2K20, como podem ver aqui, é o jogo que melhor ilustra a competição National Basketball Association, mais conhecida como NBA.

Um jogo completo que apresenta todos os modos de jogo essenciais; MyCareer onde temos de criar o nosso jogador virtual e levá-lo até ao estrelato; modo MyTeam onde o jogador pode criar as suas equipas de sonho com jogadores de todas as épocas; e passando pelo campeonato WNBA onde as melhores basquetebolistas do mundo jogam…

E tudo isto com uma apresentação simplesmente brutal.

“Imperdível e imperdoável para quem goste de NBA.” é a melhor frase que ilustra NBA 2K20.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Quem é que, nos tempos atuais, não conhece Tomb Raider ou Lara Croft? Pois, bem em julho a edição celebrativa dos seus 20 anos está disponível gratuitamente no PS Plus.

Agora, com esta iniciativa do Playstation Plus, os jogadores poderão juntar-se à Lara Croft na continuação da sua história de origem épica – e embarcar na primeira missão de exploração de túmulos para descobrirem o segredo da imortalidade. Com esta edição especial de Rise of the Tomb Raider, os jogadores obterão inúmero conteúdo adicional, incluindo o novo capítulo Blood Ties, com suporte total para o PlayStation VR.

Erica

Para finalizar, Erica, um thriller interativo para a PlayStation 4 com imagem real, desenvolvido pelo estúdio Flavourworks.

Os jogadores poderão controlar as ações de Erica, a protagonista do jogo, através de um smartphone (é necessária a instalação da App do jogo para jogar através do telemóvel) ou através do próprio painel tátil do comando sem fios DUALSHOCK 4. Para além disto, as interações dos jogadores determinarão o desenrolar da história. Isto significa que, todas as decisões que os jogadores tomarem, afetarão a história, o que criará uma narrativa ramificada contínua com diferentes finais.

Neste título, os jogadores serão os responsáveis por decidir o destino de Erica, uma jovem que se encontra no meio de um mistério de assassinato que, de alguma forma, está conectado com a história da sua família e os eventos traumáticos da sua infância. Erica conta com a mais recente tecnologia live-action e com um gameplay imersivo graças às interações que se tomam com a interação tátil.

Para além disto, é de realçar que, ainda durante esta semana, será disponibilizado para todos os jogadores um tema dinâmico e gratuito para a PlayStation 4, de celebração destes 10 anos do PlayStation Plus, que estará disponível, por um tempo limitado, na PlayStation Store.

Para aqueles que ainda não experimentaram as vantagens do Multijogador Online do PlayStation Plus, entre os próximos dias 4 e 5 de julho, decorrerá ainda um Fim de Semana de Modo Multijogador Online Gratuito.

É caso para dizer “Parabéns e venham mais 10 anos!“